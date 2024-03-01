Для цього ворог активно використовує авіацію, артилерію і піхоту разом з технікою. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Місцями загарбники намагаються змінювати свою тактику, місцями просто намагаються протиснути кількістю. Але загалом наміри ворога поки що залишаються такими ж. Він намагається просуватись і відсувати лінію від самої Авдіївки. Натомість українські сили втримують ті рубежі, які їм визначені", – сказав він.

Ворог штурмує великою кількістю піхоти

Максим Жорін зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог штурмує величезною кількістю піхоти. Водночас втрати в окупантів теж величезні. Зокрема, також у Красногорівці, яку 28 лютого ЗСУ зачистили від росіян.

Просто божевільна кількість піхоти по всьому напрямку. Вона неадекватна. Така ж, як неадекватна кількість втрат у них. Наприклад, що стосується Красногорівки або навіть інших населених пунктів, які тут зараз, то просто сотнями вони залишають,

– розповів майор ЗСУ.

Заступник командира Третьої штурмової бригади підкреслив, що у Красногорівці українським бійцям потрібен був час та сили, щоб вибити росіян. Ворожа піхота не зовсім на "нульовому" рівні.

"Тримались навіть за останню будівлю в населеному пункті. Але найскладнішим було в кінці з останнього будинку їх вибити. Тримались до кінця, поки абсолютно всіх в ньому не знищили. Основне – інколи на техніці, інколи поруч з технікою, інколи без техніки, але піхоти у ворога дуже багато", – додав Жорін.

Тактика окупантів в Авдіївці

Як наголосив Максим Жорін, Третя штурмова перебуває у постійних боях, відбиттях штурмів, реалізації власних наступальних контратакувальних дій. Тактика росіян частково змінилась, але це насамперед пов'язано з рельєфом та місцевістю.

Не можна однаково воювати і в міській забудові, і в полі, і в лісосмузі, і в невеликому селі. Тому характер дій відрізняється. Проте загальна стратегія залишається такою ж. Величезна кількість піхоти, посилена технікою, роботою артилерії та авіації, яка намагається по всій смузі навколо Авдіївки протиснути лінію,

– пояснив він.

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