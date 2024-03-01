Командувач ОСУВ "Таврія" також додав, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже динамічна. Подекуди українські захисники відновлюють втрачені позиції.

До теми Ситуація на Авдіївському напрямку динамічна і складна, ворог атакує ротами, – Лиховій

Ворог відправляє у бій батальйонно-тактичні групи

Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів. Окупанти мають значну перевагу в боєприпасах, а також нарощують чисельність штурмових груп – аж до батальйонно-тактичної групи.

Ворог кидає в бій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи. При цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти,

– відзвітував Тарнавський про ситуацію на цій ділянці фронту.

Загалом, протягом доби українські захисники відбили 25 атак ворога на Авдіївському напрямку та 30 – на Новопавлівському. Там тривають запеклі бої й ворог не припиняє обстрілів. Як повідомив Тарнавський, за добу окупанти там завдали 36 авіаударів, 1074 обстріли з різного виду озброєння та застосував 118 дронів-камікадзе.

Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими й пораненими, склали 319 осіб. Окрім того, ворог зазнав чималих втрат у техніці:

5 танків,

13 бойових бронемашин,

2 артсистеми,

11 автомобілів,

2 засоби ППО,

3 одиниці спецтехніки.

Також було нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів, а також Силам оборони вдалося уразити ворожий бліндаж.

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