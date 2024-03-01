Командувач ОСУВ "Таврія" також додав, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже динамічна. Подекуди українські захисники відновлюють втрачені позиції.
До теми Ситуація на Авдіївському напрямку динамічна і складна, ворог атакує ротами, – Лиховій
Ворог відправляє у бій батальйонно-тактичні групи
Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів. Окупанти мають значну перевагу в боєприпасах, а також нарощують чисельність штурмових груп – аж до батальйонно-тактичної групи.
Ворог кидає в бій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи. При цьому оперативна обстановка є динамічною. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, подекуди відновлюють втрачені позиції, виставляють додаткові позиції відділень, вогневі позиції, спостережні пункти,
– відзвітував Тарнавський про ситуацію на цій ділянці фронту.
Загалом, протягом доби українські захисники відбили 25 атак ворога на Авдіївському напрямку та 30 – на Новопавлівському. Там тривають запеклі бої й ворог не припиняє обстрілів. Як повідомив Тарнавський, за добу окупанти там завдали 36 авіаударів, 1074 обстріли з різного виду озброєння та застосував 118 дронів-камікадзе.
Загальні втрати ворога у живій силі, вбитими й пораненими, склали 319 осіб. Окрім того, ворог зазнав чималих втрат у техніці:
- 5 танків,
- 13 бойових бронемашин,
- 2 артсистеми,
- 11 автомобілів,
- 2 засоби ППО,
- 3 одиниці спецтехніки.
Також було нейтралізовано або знищено 278 БпЛА різних типів, а також Силам оборони вдалося уразити ворожий бліндаж.
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- Олександр Сирський днями працював у військових частинах, які працюють на Авдіївському та Курахівському напрямках. Він повідомив, що поставив перед собою та бійцями кілька головних завдань: завдати максимальних втрат противнику й знищити значну частину його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції; відновити положення там, де ми відійшли.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що кількості окупантів, які штурмували Авдіївку, вистачить ще на кілька таких міст. За його словами, Росія за добу здатна привозити 150 – 200 нових окупантів.
- 27 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив про відхід Сил оборони від сіл Сєверне та Степове під Авдіївкою. Це невеликі села, в яких проживало до 100 людей, і які окупанти стерли з лиця землі.