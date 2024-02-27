Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив про відхід Сил оборони від сіл Сєверне та Степове під Авдіївкою. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація під Авдіївкою
Лиховій зауважив що це невеликі села. До повномасштабної російсько-української війни сумарна кількість їхнього населення складала до 100 осіб.
Запеклі бої за Сєверне при цьому тривали також з учорашнього дня вечора і вночі. Ворог зазнав великих втрат,
– сказав речник.
Лиховій також заявив, що протягом кількох останніх днів окупанти збільшили інтенсивність наступів та чисельність своїх штурмових груп. Зараз чисельність таких груп може доходити до взводу, а подекуди й до роти, зокрема на Мар'їнському напрямку.
Що відбувається під Авдіївкою
- Нещодавно ЗСУ відійшли на західну околицю селища Ласточкине, що під Авдіївкою. У розмові з 24 Каналом військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що втримати цей населений пункт було практично нереально. Адже там не було бетонованих укріплень, а росіяни б все знищили артилерійським вогнем чи авіаційними снарядами та пішли б далі.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін не так давно розповів про тактику окупантів під Авдіївкою. Зараз у загарбників менше можливостей для залучення авіації, однак росіяни у дуже великих масштабах застосовують артилерію, FPV-дрони та техніку, а також піхоту.
- Жорін назвав ситуацію під Авдіївкою надзвичайно складною. Загарбники наступають вдень та вночі.