Однак є зміни у ворожому угрупованні, що перебуває на цій ділянці фронту. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів 24 Каналу детальніше про зміни на Авдіївському напрямку.

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Росія забрала одну бригаду з-під Авдіївки

Основний напрямок, на який окупанти намагаються тиснути – це лінія населених пунктів Бердичі – Орлівка. Також бої йдуть у Красногорівці. Ворог досі продовжує перекидати величезну кількість піхоти, намагаючись закріпитися в цих населених пунктах і отримати над ними контроль. Утім, у зоні відповідальності 3 ОШБр росіяни точно не мають успіху.

Коли Третя штурмова вступила у бої в Авдіївці, кількість російських підрозділів там була просто божевільна – насправді їх могло вистачити на захоплення навіть кількох міст. Зараз є певні зміни в окупаційному угрупованні.

Сьогодні мені відомо, що щонайменше одну бригаду Росії звідси перекинули на інший напрямок, але це не сильно полегшило ситуацію тут. У них досі достатньо сили та резервів для того, щоб намагатись просуватися, для того, щоб за добу, наприклад, на одну позицію привозити по 150 – 200 людей особового складу,

– повідомив Жорін.

Українські воїни знищують це поповнення, але на наступну добу Росія знову підвозить окупантів, аби штурмувати наші позиції. Тож перекидання одного або, можливо, навіть не одного підрозділу поки суттєво не вплинуло на динаміку боїв на Авдіївському напрямку.

"Суттєвих успіхів ворог тут немає. Він зазнає просто божевільних втрат, але при цьому сили досі має", – підсумував заступник командира 3 ОШБр.

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