Цей населений пункт після відходу з Ласточкиного російські загарбники атакують з трьох сторін. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, інформує 24 Канал.

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Лиховій підтвердив, що Збройні Сили відступили з селища Ласточкине, розташованого на захід від Авдіївки. За словами речника, складний рельєф місцевості, включаючи низку невеликих водойм, сприяв стабілізації лінії оборони й певне її вирівнювання.

Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху,

– заявив Лиховій.

Капітан також зауважив, що підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, щоб нищити противника, який продовжує наступ збільшеними штурмовими групами. Він наголосив, що ворог не шкодує свого "гарматного м'яса" та має перевагу в авіації та артилерії.

Крім того, Лиховій наголосив, що на Авдіївському напрямку російська авіація й артилерія перетворює українські фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому підрозділи Сил оборони змушені подекуди відходити із займаних позицій.

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