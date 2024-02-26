Этот населенный пункт после отхода от Ласточкино российские захватчики атакуют с трех сторон. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, информирует 24 Канал.

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Оккупанты взялись за Орловку после отхода ВСУ от Ласточкино

Лиховий подтвердил, что Вооруженные силы отступили от поселка Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. По словам спикера, сложный рельеф местности, включая ряд небольших водоемов, способствовал стабилизации линии обороны и определенному ее выравниванию.

Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха,

– заявил Лиховий.

Капитан также отметил, что подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами. Он отметил, что враг не жалеет своего "пушечного мяса" и имеет преимущество в авиации и артиллерии.

Кроме того, Лиховий отметил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает украинские фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.

ВСУ отошли от Ласточкино