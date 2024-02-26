Оставаясь в поселке Ласточкино, ВСУ теряли бы людей и время на этом участке фронта. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Павел Нарожный.

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"Удержать Ласточкино было практически нереально. Не имея построенных бетонированных укреплений, держаться там было бы очень трудно. Это был бы вопрос времени, когда враг артиллерийским огнем или авиационными снарядами все уничтожил бы и после того прошел бы дальше. Это была бы потеря людей и времени на этом участке фронта", – объяснил он.

ВСУ находятся в активной обороне

Павел Нарожный отметил, что сейчас украинские защитники будут находиться в активной обороне. То есть ВСУ находятся на хорошо подготовленных позициях, будут держать там оборону. Когда наши бойцы увидят какую-то слабость врага, то будут контратаковать его на определенных участках фронта.

Но в условиях дефицита артиллерийских боеприпасов на что-то другое мы сейчас не способны. Потому что любое оружие не может заменить артиллерию, в которой мы больше всего нуждаемся. Это 155-й и 152-й калибр,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно об отходе ВСУ от Ласточкино