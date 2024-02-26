За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. В целом враг нанес 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Пресс-конференция Зеленского, расстрел украинских военнопленных: хронология 732 дня войны

Какова ситуация на направлениях фронта

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

ВСУ отбили атаки врага в районе Авдеевки: смотрите на карте

Оккупанты пытаются штурмовать на Марьинском направлении: смотрите на карте

Потери противника

  • В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районах сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника.
  • Также нашими защитниками уничтожено 3 ракеты и 9 БпЛА типа Shahed.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 артиллерийским позициям противника.