Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Авдіївки: дивіться на карті

Окупанти намагаються штурмувати на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті

Втрати противника

  • Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника.
  • Також нашими захисниками знищено 3 ракети та 9 БпЛА типу Shahed.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.