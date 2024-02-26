Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Авдіївки: дивіться на карті

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти намагаються штурмувати на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Запорізький напрямок. На цій ділянці українські військові відбили 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 – в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Втрати противника