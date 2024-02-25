06:39, 25 лютого

Під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали звуки вибухів.

Про вибухи у Хмельницькій області місцеві жителі повідомили о 5:08. Через 15 хвилин в регіоні пролунали повторні вибухи. Втретє було гучно приблизно о 5:38. Наразі офіційного підтвердження про збиті ворожі цілі чи можливі влучання від ОВА немає. Сигнал про відбій у Хмельницькій області прозвучав о 5:47.