Про головні події дня станом на 25 лютого, ситуацію на фротні, дипломатичні перемоги, наслідки атаки, – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?
Ворог атакував Хмельниччину
Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що окупанти знову завдали удару по Хмельниччині.
У Хмельницькому районі було чутно вибухи. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють усі відповідні служби. Деталі згодом,
– мовиться у повідомленні.
Вибухи на Хмельниччині
Під час повітряної тривоги на Хмельниччині лунали звуки вибухів.
Про вибухи у Хмельницькій області місцеві жителі повідомили о 5:08. Через 15 хвилин в регіоні пролунали повторні вибухи. Втретє було гучно приблизно о 5:38. Наразі офіційного підтвердження про збиті ворожі цілі чи можливі влучання від ОВА немає. Сигнал про відбій у Хмельницькій області прозвучав о 5:47.
На Київщині працює ППО
У ніч на 25 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами". У Київській області орієнтовно о 5:30 повідомили про звуки вибухів. Згодом в ОВА повідомили, що в області працює ППО.
У збитому А-50 загинуло 10 окупантів
У ГУР МО підтвердили, що унаслідок збиття російського літака А-50 знищено 10 окупантів – увесь екіпаж.