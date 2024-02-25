06:39, 25 февраля

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались звуки взрывов.

О взрывах в Хмельницкой области местные жители сообщили в 5:08. Через 15 минут в регионе раздались повторные взрывы. В третий раз было громко примерно в 5:38. Сейчас официального подтверждения о сбитых вражеских целях или возможных попаданиях от ОВА нет. Сигнал об отбое в Хмельницкой области прозвучал в 5:47.