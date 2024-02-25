За это время Киев стал важнейших разведывательных партнеров Вашингтона в борьбе против Кремля. В то же время ЦРУ помогает только разведданными, но не участвует в боевых действиях – как пытаются убедить пропагандисты.

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Сотрудничество ЦРУ и Киева

Как сообщает The New York Times, в Украине функционирует сеть шпионских баз, которую поддерживает ЦРУ – она насчитывает 12 секретных мест, построенных вдоль российской границы. Издание рассказало об одном из секретных подземных бункеров, построенный вместо разрушенного командного центра через несколько месяцев после вторжения России.

Группы украинских военных отслеживают российские спутники-шпионы и подслушивают разговоры между российскими командирами. На одном из экранов красная линия указывала на маршрут взрывоопасного беспилотника, который проходил через российскую противовоздушную оборону от точки в центральной Украине до цели в российском городе Ростов,

– пишет NYT.

Отмечается, что этот бункер обороняет немецкая противовоздушная система, система фильтрации воздуха защищает от химического оружия, а специальная система питания доступна в случае отключения электроэнергии. Эту базу полностью финансирует и частично оборудует именно ЦРУ.

По состоянию на сейчас эта секретная база окружена минными полями. В эту базу уже попадали российские ракеты – однако украинцы при поддержке коллег смогли ее восстановить. Чтобы россияне не обнаружили это, работы велись ночью и тогда, когда над головой не было спутников России.

Эту базу, в частности, используют для взлома защищенных коммуникационных сетей российской армии. Отмечается, что также с каждой из 12 баз украинские офицеры руководили сетью шпионов, действующих в России. Издание пишет, что кроме этого ЦРУ помогала готовить и партизан, которые должны были "проснуться" в случае оккупации.

Буданов о сотрудничестве

Кирилл Буданов рассказал, что Украина не делегирует свои обязанности в разведке другим государствам, однако охотно использует данные партнеров по пускам российских ракет. Причина проста – украинские средства радиоэлектронной и радиотехнической борьбы не столь мощные как западные.

Украина не может охватить данные о пусках ракет с рубежей, поэтому и этом ей помогают союзники. Начальник ГУР вместе с тем добавляет, что только Украина принимает решение, как использовать информацию, предоставленную союзниками. С его слов понятно, что Киев в этом вопросе имеет полную свободу.