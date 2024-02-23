Во время своего интервью Fox News президент Украины сделал ряд важных заявлений ряд важных заявлений. Одно из них о том, что Украина в 2024 году планирует готовить новое контрнаступление.

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Мы не будем просто стоять

По словам украинского лидера, даже оборона в войне с Россией – это большая задача и вызов. В то же время он отметил, что нужно думать о жизни бойцов, ведь если Украина потеряет солдат, то она потеряет все.

Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина не будет просто стоять, но все зависит от многих вещей. Президент отметил, что сейчас ситуация на поле боя не является справедливой, то есть силы не равны.

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