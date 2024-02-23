Під час свого інтерв'ю Fox News президент України зробив низку важливих заяв. Одна з них про те, що Україна у 2024 році планує готувати новий контрнаступ.

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Ми не будемо просто стояти

За словами українського лідера, навіть оборона у війні з Росією – це неабияке завдання та виклик. Водночас він зазначив, що потрібно думати про життя бійців, адже якщо Україна втратить солдатів, то вона втратить все.

Оборонятися – завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі – ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливий,

– наголосив Зеленський.

За його словами, Україна не буде просто стояти, але все залежить від багатьох речей. Президент зауважив, що зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.

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