Об этом заявил президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News. Зеленский в обращении к Конгрессу США отметил, что "мы просто хотим выжить", передает 24 Канал.
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"В будущем цена будет выше"
Владимир Зеленский отметил, что защита Украины от России – это важная задача и тяжелый вызов. Он напомнил, как в первый день войны наша страна выстояла, хотя некоторые партнеры были совсем другого мнения. Сейчас партнеры говорят о новом контрнаступлении ВСУ, однако для этого необходимо дополнительное вооружение. Именно поэтому президент отметил, что Украина нуждается в помощи от Конгресса.
Вместе с тем, если США не окажут помощь, Зеленский заявляет, что Украина будет искать другие пути.
Трудно найти что-то аналогичное. Конечно, мы найдем... мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем какие-то параллельные пути. Но эта помощь критически важна. Без нее, извините, у нас будет все больше героических ребят в больницах. Если у вас нет реального оборонного щита и мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что украинцы "просто хотят выжить", именно поэтому Украина обращается к Конгрессу за помощью.
"Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир готов к этому – ок, вы это увидите. Но это будет трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но и для всей Европы. Если они хотят быть очень прагматичными, то цена поддержки Украины меньше, чем та, которая будет в будущем, если мы упадем, а Путин пойдет на страны НАТО. Цена будет значительно выше", – добавил президент Украины.
Другие заявления Зеленского из интервью Fox News
- Говоря о потерях Украины в войне, Владимир Зеленский заявил, что они в 5 раз меньше, чем российские. По его словам, на одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских оккупантов.
- Также президент Украины объяснил причины увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Он отметил, что наша страна должна стать быстрее, однако смена командующих не означает, что изменится и план действий.
- Зеленский также пригласил Джо Байдена и Дональда Трампа в Украину. Президент Украины отметил, что это помогло бы увидеть войну собственными глазами, а также осознать, кто является агрессором.