Об этом заявил президент Украины в интервью американскому телеканалу Fox News. Зеленский в обращении к Конгрессу США отметил, что "мы просто хотим выжить", передает 24 Канал.

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"В будущем цена будет выше"

Владимир Зеленский отметил, что защита Украины от России – это важная задача и тяжелый вызов. Он напомнил, как в первый день войны наша страна выстояла, хотя некоторые партнеры были совсем другого мнения. Сейчас партнеры говорят о новом контрнаступлении ВСУ, однако для этого необходимо дополнительное вооружение. Именно поэтому президент отметил, что Украина нуждается в помощи от Конгресса.

Вместе с тем, если США не окажут помощь, Зеленский заявляет, что Украина будет искать другие пути.

Трудно найти что-то аналогичное. Конечно, мы найдем... мы не будем стоять на месте. Нам придется выживать, пока мы не найдем какие-то параллельные пути. Но эта помощь критически важна. Без нее, извините, у нас будет все больше героических ребят в больницах. Если у вас нет реального оборонного щита и мощной артиллерии с боеприпасами, конечно, вы будете терять людей,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что украинцы "просто хотят выжить", именно поэтому Украина обращается к Конгрессу за помощью.

"Выживем ли мы? Конечно. Но не все из нас. Если мир готов к этому – ок, вы это увидите. Но это будет трагедия. Это будет трагедия для всех нас, не только для Украины, не только для украинцев, но и для всей Европы. Если они хотят быть очень прагматичными, то цена поддержки Украины меньше, чем та, которая будет в будущем, если мы упадем, а Путин пойдет на страны НАТО. Цена будет значительно выше", – добавил президент Украины.

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