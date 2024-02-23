Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News, комментируя причины увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с тем, президент подчеркнул, что Залужный – Герой в любом случае, передает 24 Канал.

К теме В пять раз меньше: Зеленский сравнил потери Украины и России

Зеленский об увольнении Залужного

Президент Украины объяснил, что необходимо было перезагрузить систему, ведь необходимо быть быстрее. Однако изменения в военном руководстве не означают, что изменился и курс действий.

Мы говорим о вещах, которые долго не менялись. Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время президент Украины подчеркнул, что Валерий Залужный – Герой в любом случае. Зеленский объяснил, что вручил ему награду, потому что он защищал нашу страну и нацию.

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", – заявил президент.

Комментируя вопрос журналиста о том, будет ли генерал и в дальнейшем поддерживать политику президента, или бывший главнокомандующий ВСУ пойдет в оппозицию, Зеленский отметил, что это будет выбор Залужного.

Увольнение Валерия Залужного: что известно