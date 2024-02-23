Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News, комментируя причины увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с тем, президент подчеркнул, что Залужный – Герой в любом случае, передает 24 Канал.
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Зеленский об увольнении Залужного
Президент Украины объяснил, что необходимо было перезагрузить систему, ведь необходимо быть быстрее. Однако изменения в военном руководстве не означают, что изменился и курс действий.
Мы говорим о вещах, которые долго не менялись. Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время президент Украины подчеркнул, что Валерий Залужный – Герой в любом случае. Зеленский объяснил, что вручил ему награду, потому что он защищал нашу страну и нацию.
"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", – заявил президент.
Комментируя вопрос журналиста о том, будет ли генерал и в дальнейшем поддерживать политику президента, или бывший главнокомандующий ВСУ пойдет в оппозицию, Зеленский отметил, что это будет выбор Залужного.
Увольнение Валерия Залужного: что известно
- Слухи об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего распространялись в сети давно, однако никаких подтверждений этому не было. Впрочем, в конце февраля СМИ, ссылаясь на собственные источники, начали утверждать, что главкома ВСУ все же изменят.
- 8 февраля Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Среди причин в различных СМИ отмечали "разные взгляды на ведение войны". Валерий Залужный прокомментировал свое увольнение, заявив, что было "принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии".
- Новым главнокомандующим ВСУ назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутных войск ВСУ. После этого в военном руководстве также произошел ряд изменений.