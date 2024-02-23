Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, коментуючи причини звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Разом з тим, президент наголосив, що Залужний – Герой у будь-якому випадку, передає 24 Канал.
До теми У п'ять разів менші: Зеленський порівняв втрати України та Росії
Зеленський про звільнення Залужного
Президент України пояснив, що необхідно було перезавантажити систему, адже необхідно бути швидшими. Однак зміни у військовому керівництві не означають, що змінився й курс дій.
Ми говоримо про речі, які довго не змінювалися. Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними й швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей,
– наголосив Зеленський.
Водночас президент України наголосив, що Валерій Залужний – Герой у будь-якому випадку. Зеленський пояснив, що вручив йому нагороду, бо він захищав нашу країну та націю.
"Він захищав нашу націю та нашу країну. Я надав йому титул Героя України, тому що я дуже вдячний йому за це", – заявив президент.
Коментуючи питання журналіста про те, чи буде генерал й надалі підтримувати політику президента, чи колишній головнокомандувач ЗСУ піде в опозицію, Зеленський зауважив, що це буде вибір Залужного.
Звільнення Валерія Залужного: що відомо
- Чутки про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача поширювалися у мережі давно, однак жодних підтверджень цьому не було. Втім, наприкінці лютого ЗМІ, посилаючись на власні джерела, почали стверджувати, що головкома ЗСУ все ж змінять.
- 8 лютого Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Серед причин у різних ЗМІ зазначали "різні погляди на ведення війни". Валерій Залужний прокоментував своє звільнення, заявивши, що було "прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії".
- Новим головнокомандувачем ЗСУ призначили Олександра Сирського, який був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Після цього у військовому керівництві також відбулася низка змін.