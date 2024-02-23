Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, коментуючи причини звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Разом з тим, президент наголосив, що Залужний – Герой у будь-якому випадку, передає 24 Канал.

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Зеленський про звільнення Залужного

Президент України пояснив, що необхідно було перезавантажити систему, адже необхідно бути швидшими. Однак зміни у військовому керівництві не означають, що змінився й курс дій.

Ми говоримо про речі, які довго не змінювалися. Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними й швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що Валерій Залужний – Герой у будь-якому випадку. Зеленський пояснив, що вручив йому нагороду, бо він захищав нашу країну та націю.

"Він захищав нашу націю та нашу країну. Я надав йому титул Героя України, тому що я дуже вдячний йому за це", – заявив президент.

Коментуючи питання журналіста про те, чи буде генерал й надалі підтримувати політику президента, чи колишній головнокомандувач ЗСУ піде в опозицію, Зеленський зауважив, що це буде вибір Залужного.

Звільнення Валерія Залужного: що відомо