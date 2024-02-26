Об отходе от этого населенного пункта в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий, передает 24 Канал.

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Какова причина отхода от Ласточкино

Спикер рассказал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки агрессор нарастил количество авиационных ударов. Их было 45.

Также оккупанты увеличили количество штурмовых действий, было 72 боевых столкновения. Кроме того, враг совершил 897 артиллерийских обстрелов, а еще 83 удара дронами-камикадзе.

Спикер отметил, что несмотря на высокое давление противника, наши подразделения ведут активную оборону. Защитники действуют маневрами.

Самыми горячими остаются Авдеевское и Марьинское направления. Лиховий рассказал, что на Авдеевском за минувшие сутки украинские военные отбили 25 атак российских захватчиков. Между тем на Марьинском сразу 40, – это самый большой показатель за несколько последних дней.

Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении,

– подчеркнул Дмитрий Лиховий.

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Что известно об отходе от Ласточкино