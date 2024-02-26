Залишаючись у селищі Ласточкине, ЗСУ втрачали б людей та час на цій ділянці фронту. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Павло Нарожний.

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"Втримати Ласточкине було практично нереально. Не маючи побудованих бетонованих укріплень, триматися там було б дуже важко. То було б питання часу, коли ворог артилерійським вогнем чи авіаційними снарядами все знищив би й після того пройшов би далі. Це була б втрата людей і часу на цій ділянці фронту", – пояснив він.

ЗСУ перебувають в активній обороні

Павло Нарожний зазначив, що зараз українські захисники перебуватимуть в активній обороні. Тобто ЗСУ перебувають на гарно підготовлених позиціях, триматимуть там оборону. Коли наші бійці побачать якусь слабину ворога, то контратакуватимуть його на певних ділянках фронту.

Але в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів на щось інше ми зараз не спроможні. Бо будь-яка зброя не може замінити артилерію, якої ми найбільше потребуємо. Це 155-й та 152-й калібр,

– підкреслив військовий експерт.

Що відомо про відхід ЗСУ від Ласточкиного