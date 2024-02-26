Залишаючись у селищі Ласточкине, ЗСУ втрачали б людей та час на цій ділянці фронту. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Павло Нарожний.
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"Втримати Ласточкине було практично нереально. Не маючи побудованих бетонованих укріплень, триматися там було б дуже важко. То було б питання часу, коли ворог артилерійським вогнем чи авіаційними снарядами все знищив би й після того пройшов би далі. Це була б втрата людей і часу на цій ділянці фронту", – пояснив він.
ЗСУ перебувають в активній обороні
Павло Нарожний зазначив, що зараз українські захисники перебуватимуть в активній обороні. Тобто ЗСУ перебувають на гарно підготовлених позиціях, триматимуть там оборону. Коли наші бійці побачать якусь слабину ворога, то контратакуватимуть його на певних ділянках фронту.
Але в умовах дефіциту артилерійських боєприпасів на щось інше ми зараз не спроможні. Бо будь-яка зброя не може замінити артилерію, якої ми найбільше потребуємо. Це 155-й та 152-й калібр,
– підкреслив військовий експерт.
Що відомо про відхід ЗСУ від Ласточкиного
- Ввечері 24 лютого російські загарбники заявили, що захопили Ласточкине. Моніторингова платформа DeepState годинами пізніше теж написала, що ворог окупував цей населений пункт.
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій 25 лютого повідомив, що українські захисники відійшли на західну околицю Ласточкиного. Воїни зайняли підготовлені оборонні позиції. Однак запеклі бої продовжуються. Ворог регулярно завдає ударів по позиціях українських захисників.
- Дмитро Лиховій пояснив, що ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі та не допустити подальшого просування противника далі у західному напрямку.
- Зауважимо, що 26 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку наші військові відбили 25 російських атак у районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.