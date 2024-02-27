Однако есть изменения во вражеской группировке, находящейся на этом участке фронта. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу подробнее об изменениях на Авдеевском направлении.

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Россия забрала одну бригаду из-под Авдеевки

Основное направление, на которое оккупанты пытаются давить – это линия населенных пунктов Бердичи – Орловка. Также бои идут в Красногоровке. Враг до сих пор продолжает перебрасывать огромное количество пехоты, пытаясь закрепиться в этих населенных пунктах и получить над ними контроль. Впрочем, в зоне ответственности 3 ОШБр россияне точно не имеют успеха.

Когда Третья штурмовая вступила в бои в Авдеевке, количество российских подразделений там было просто сумасшедшее – на самом деле их могло хватить на захват даже нескольких городов. Сейчас есть определенные изменения в оккупационной группировке.

Сегодня мне известно, что по меньшей мере одну бригаду России отсюда перебросили на другое направление, но это не сильно облегчило ситуацию здесь. У них до сих пор достаточно сил и резервов для того, чтобы пытаться продвигаться, для того, чтобы за сутки, например, на одну позицию привозить по 150 – 200 человек личного состава,

– сообщил Жорин.

Украинские воины уничтожают это пополнение, но на следующие сутки Россия снова подвозит оккупантов, чтобы штурмовать наши позиции. Поэтому перебрасывание одного или, возможно, даже не одного подразделения пока существенно не повлияло на динамику боев на Авдеевском направлении.

"Существенных успехов враг здесь нет. Он несет просто сумасшедшие потери, но при этом силы до сих пор есть", – подытожил заместитель командира 3 ОШБр.

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