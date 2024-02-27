В частности, оперативные цели оккупантов – выход на линию Покровск – Курахово – Угледар. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что таким образом враг планирует застолбить за собой южную часть Донецкой области.

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Что задумали россияне на Востоке

"А второе направление, которое тоже уже вполне понятно и взаимосвязано – это полностью Восточное направление – занятие Донецкой области по линии Краматорск – Славянск – Дружковка. С выходом российских войск на Бахмут – Часов Яр. Это понятно, это очевидные вещи", – сообщил Тимочко.



Россияне сейчас хотят выйти на линию Покровск – Курахово – Угледар / Скриншот с карты DeepState

В районе Авдеевки ударная волна россиян работала очень мощно, чтобы глубже зайти на наши позиции. Враг надеялся на то, что у нас будет неорганизованный выход из Авдеевки.

Россияне оккупировали Ласточкино. Успех вражеского войска здесь связан с тем, что поселок граничит с Авдеевским коксохимом, где россияне также пытались перехватить инициативу и атаковать.

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