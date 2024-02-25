Об этом заявил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ. В эфире телемарафона Олег Калашников рассказал, где именно оккупанты усилили группировку, передает 24 Канал.
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Где россияне усилили свои группировки
Глава пресс-службы отметил, что российские захватчики усилили группировку на город Часов Яр Донецкой области.
Он (враг, – 24 Канал) усилил группировку именно на Часов Яр, можно сказать, что здесь произошло некоторое вливание в него подразделениями. Также там, где направление Лисовка – Андреевка, два пехотных полка территориальных войск могли наблюдать, – недавно он туда направил,
– сказал Калашников.
Также он добавил, что на Ивановское агрессор снова привлек 102 мотострелковый полк и 150 мотострелковую дивизию.
"То есть эти именно три направления для него являются приоритетными. И здесь он не жалеет резервы, которые у него есть. И он сюда направляет. Некоторые подразделения с Авдеевского направления также направлены сюда для ведения боевых штурмовых действий", – подчеркнул представитель 26 артиллерийской бригады ВСУ.
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Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
- Утром 25 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Лиманском направлении защитники отбили 3 атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
- На Бахмутском – 13 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении наши военные отбили 14 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.
- На Марьинском Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области. Там враг 39 раз пытался прорвать оборону украинских войск.
- На Новопавловском направлении отражена 1 атака агрессора в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.
- На Запорожском – 5 атак врага в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Херсонском – Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки враг совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.