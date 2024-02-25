Про це заявив очільник пресслужби 26 артилерійської бригади ЗСУ. В ефірі телемарафону Олег Калашніков розповів, де саме окупанти посилили угруповання, передає 24 Канал.
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Де росіяни посилили свої угруповання
Очільник пресслужби зазначив, що російські загарбники посилили угруповання на місто Часів Яр Донецької області.
Він (ворог, – 24 Канал) посилив угрупування саме на Часів Яр, можна сказати, що тут відбулося деяке вливання у нього підрозділами. Також там, де напрямок Лисівка – Андріївка, два піхотних полки територіальних військ могли спостерігати, – нещодавно він туди направив,
– сказав Калашніков.
Також він додав, що на Іванівське агресор знову залучив 102 мотострілецький полк та 150 мотострілецьку дивізію.
"Тобто оці саме три напрямки для нього є пріоритетними. І тут він не жалкує резерви, які у нього є. І він сюди направляє. Деякі підрозділи з Авдіївського напрямку також направлені сюди для ведення бойових штурмових дій", – підкреслив представник 26 артилерійської бригади ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу
- Вранці 25 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Лиманському напрямку захисники відбили 3 атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.
- На Бахмутському – 13 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку наші військові відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.
- На Мар'їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі Новомихайлівки Донецької області. Там ворог 39 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Новопавлівському напрямку відбито 1 атаку агресора в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
- На Запорізькому – 5 атак ворога в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
- На Херсонському – Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.