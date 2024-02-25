Українські захисники продовжують активними діями завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують окупаційне військо вздовж всієї лінії фронту.
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Яка ситуація на різних напрямках фронту
Що відбувається на фронті сьогодні: дивіться карту
Зверніть увагу "Мінус" 810 окупантів, танки та артсистеми: втрати ворога на 25 лютого
Сили оборони потужно б'ють окупантів
- Протягом доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога. Також захисники знищили 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні безпілотники.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу окупантів.