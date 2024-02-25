Українські захисники продовжують активними діями завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці, виснажують окупаційне військо вздовж всієї лінії фронту.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Волинський і Поліський напрямок. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський. Агресор наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський. Українські захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Що відбувається на фронті сьогодні: дивіться карту

Бахмутський напрямок. Сили оборони відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Авдіївський. Захисники відбили 14 атак російських загарбників у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мар'їнський напрямок. сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Новопавлівський. Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький. Відбито 5 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Херсонський напрямок. Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра, щоправда, успіху не мав.

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