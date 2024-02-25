Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила 409 820 особового складу. Втрати ворога можуть бути й більшими, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів дуже складно в умовах активних бойових дій.

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Актуальна статистика втрат

За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – близько 409 820 (+810) осіб,

танків – 6 542 (+8),

бойових броньованих машин – 12 441 (+16),

артилерійських систем – 9 981 (+29),

РСЗВ – 999 (+0),

засоби ППО – 684 (+0),

літаків – 340 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 681 (+22),

крилаті ракети – 1 907 (+2),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 011 (+23),

спеціальна техніка – 1 578 (+2).



Втрати ворога на 25 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 1 РЛС та 4 розвідувальні безпілотники ворога.

Росія за 2 роки війни втратила усі сили, які мала до 24 лютого 2022 року

У розвідці Великої Британії заявили, що за 2 роки війни Росія втратила усі сили, що мала до повномасштабного вторгнення. Також окупанти зазнали шалених втрат у техніці.

Так, за даними британської розвідки, Росія втратила понад 2700 танків, 5 тисяч БМП та БТР, а вбито і поранено було близько 350 тисяч військовослужбовців. Разом з тим, до повномасштабного вторгнення у Кремлі підготувати приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч осіб особового складу.

Російські війська в Україні зараз більші за чисельністю, ніж на початку (повномасштабної) війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил,

– мовиться у зведенні.

Шалені втрати ворог зміг компенсувати за допомогою мобілізації та вербування.