У новому зведенні розвідка Великої Британії оцінила втрати росіян за два роки повномасштабного вторгнення до України. Там зазначили, що втрати перевищують кількість військ, які були у Росії на початку.

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Росія також втратила чимало техніки

Розвідники Великої Британії зазначили, що за два роки повномасштабної війни російські втрати відповідають, а в багатьох випадках і перевищують ті, що становили початкову чисельність військ Росії.

За даними розвідників, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків та 5 тисяч БМП і БТР, водночас вбито та поранено, ймовірно, близько 350 тисяч військовослужбовців.

Водночас для широкомасштабного вторгнення в Україну Росія спочатку розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч осіб особового складу.

Росія змогла компенсувати втрати за допомогою вербування та мобілізації.

Російські війська в Україні зараз більші за чисельністю, ніж на початку (повномасштабної) війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил,

– мовиться у зведенні.

Втрати ворога на 24 лютого 2024 року

За добу ворог втратив 770 солдатів. Загалом, Росія втратила 409 тисяч своїх бійців.

Що відомо про втрати росіян на фронті