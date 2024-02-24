Зокрема, мовиться про 409 тисяч 10 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Що відомо про втрати росіян на фронті

танків – 6534 (+8);

бойових броньованих машин – 12425 (+15);

артилерійських систем – 9952 (+36);

РСЗВ – 999 (+0);

засоби ППО – 684 (+2);

літаків – 340 (+1);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31);

крилаті ракети – 1905 (+2);

кораблі /катери – 25 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28);

спеціальна техніка – 1576 (+1).



Втрати ворога 24 лютого 2024 року

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