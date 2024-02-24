Зокрема, мовиться про 409 тисяч 10 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Що відомо про втрати росіян на фронті

  • танків – 6534 (+8);
  • бойових броньованих машин – 12425 (+15);
  • артилерійських систем – 9952 (+36);
  • РСЗВ – 999 (+0);
  • засоби ППО – 684 (+2);
  • літаків – 340 (+1);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31);
  • крилаті ракети – 1905 (+2);
  • кораблі /катери – 25 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28);
  • спеціальна техніка – 1576 (+1).

Втрати ворога 24 лютого 2024 року
Втрати ворога 24 лютого 2024 року

Україна знищила ворожий літак А-50: коротко

  • Ввечері проти 23 лютого 2024 року українська розвідка разом з Повітряними силами ЗСУ знищила ворожий літак А-50. Це був А-50У, тобто літак нової модернізованої російської версії.
  • Вартість цього повітряного судна – орієнтовно 350 мільйонів доларів. Цих літаків у Росії зашились одиниці.
  • Згодом ЗМІ з посиланням на поінформованих співрозмовників у ГУР, зазначили, що Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200.