У Повітряних силах розповіли про успіх ураження чергового російського повітряного "корита". Головком і собі відреагував на цю знаменну подію.
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Це велика честь
Олександр Сирський похвалив Повітряні сили та українську розвідку за ліквідацію російського А-50У. Головнокомандувач заявив, що це "велика честь" – нищити окупантів та їхню авіацію.
Мінус А-50У – чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів – це велика честь,
– написав генерал.
Україна знищила "новинку" російської авіації
У Головному управлінні розвідки заявили, що ліквідований російський літак А-50У – нова модернізована російська версія літака.
Це повітряний командний пункт, який Росія використовувала для розвідки та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
Збиття А-50У – черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви,
– заявили у ГУР.
У відомстві також зазначили, що росіяни "влетіли" на великі гроші. Адже один такий А-50У коштує 350 мільйонів доларів. До того ж у ворога таких літаків зосталися одиниці.
Мінус ще один А-50У: що відомо про черговий провал Росії
- Увечері 23 лютого російські пабліки почали писати про падіння літака дального радіолокаційного виявлення А-50У.
- Місцеві жителі хутора Трудовая Арменія публікували кадри з місця падіння якогось "літального апарату" та розповідали про величезну пожежу.
- Також окупанти визнали, що їхній літак був збитий. Водночас вони звинувачують у цьому "дружній вогонь" з боку окупованого Маріуполя. Росіяни стверджують, що, мовляв, самі збили свій А-50У.
- Тим часом у Повітряних силах підтвердили ураження ворожого повітряного судна. Там заявили, що це була спільна операція з ГУР.
- У розвідці пояснили, що літак підбили ще неподалік Єйська, міста де розташований аеродром. Саме там він почав різко втрачати швидкість та висоту.
- Нагадаємо, що 14 січня над Азовським морем українські захисники вже збивали ворожий А-50. Тоді також був підбитий Іл-22. Останній зміг здійснити аварійну посадку в Анапі.