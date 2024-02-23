У Повітряних силах розповіли про успіх ураження чергового російського повітряного "корита". Головком і собі відреагував на цю знаменну подію.

Дивіться також "Баян" долітався: Повітряні сили підтвердили збитття А-50 над Азовським морем

Це велика честь

Олександр Сирський похвалив Повітряні сили та українську розвідку за ліквідацію російського А-50У. Головнокомандувач заявив, що це "велика честь" – нищити окупантів та їхню авіацію.

Мінус А-50У – чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів – це велика честь,

– написав генерал.

Україна знищила "новинку" російської авіації

У Головному управлінні розвідки заявили, що ліквідований російський літак А-50У – нова модернізована російська версія літака.

Це повітряний командний пункт, який Росія використовувала для розвідки та наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Збиття А-50У – черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви,

– заявили у ГУР.

У відомстві також зазначили, що росіяни "влетіли" на великі гроші. Адже один такий А-50У коштує 350 мільйонів доларів. До того ж у ворога таких літаків зосталися одиниці.

Мінус ще один А-50У: що відомо про черговий провал Росії