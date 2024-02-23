В Воздушных силах рассказали об успехе поражения очередного российского воздушного "корыта". Главком тоже отреагировал на это знаменательное событие.
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Это большая честь
Александр Сырский похвалил Воздушные силы и украинскую разведку за ликвидацию российского А-50У. Главнокомандующий заявил, что это большая честь – уничтожать оккупантов и их авиацию.
Минус А-50У – замечательная работа Воздушных сил и ГУР. Уничтожение российских самолетов и врагов – это большая честь,
– написал генерал.
Украина уничтожила "новинку" российской авиации
В Главном управлении разведки заявили, что ликвидирован российский самолет А-50У – новая модернизированная российская версия самолета.
Это воздушный командный пункт, который Россия использовала для разведки и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.
Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы,
– заявили в ГУР.
В ведомстве также отметили, что россияне "влетели" на большие деньги. Ведь один такой А-50У стоит 350 миллионов долларов. К тому же у врага таких самолетов остались единицы.
Минус еще один А-50У: что известно об очередном провале России
- Вечером 23 февраля российские паблики начали писать о падении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.
- Местные жители хутора Трудовая Армения публиковали кадры с места падения некоего "летательного аппарата" и рассказывали об огромном пожаре.
- Также оккупанты признали, что их самолет был сбит. В то же время они обвиняют в этом "дружественный огонь" со стороны оккупированного Мариуполя. Россияне утверждают, что, мол, сами сбили свой А-50У.
- Между тем в Воздушных силах подтвердили поражение вражеского воздушного судна. Там заявили, что это была совместная операция с ГУР.
- В разведке объяснили, что самолет подбили еще неподалеку Ейска, города, где расположен аэродром. Именно там он начал резко терять скорость и высоту.
- Напомним, что 14 января над Азовским морем украинские защитники уже сбивали вражеский А-50. Тогда также был подбит Ил-22. Последний смог совершить аварийную посадку в Анапе.