В Главном управлении разведки объяснили, что российский самолет упал возле российского города Ейск вечером 23 февраля.
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Что известно о маршруте российского А-50У
Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск. Стоимость такого судна, которых у государства-агрессора остались единицы, составляет 350 миллионов долларов,
– заявили украинские разведчики.
Они показали маршрут вражеского самолета. Оказалось, что он летел над Краснодарским краем.
ГУР