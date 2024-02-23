У Головному управлінні розвідки пояснили, що російський літак впав біля російського міста Єйськ ввечері 23 лютого.
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Що відомо про маршрут російського А-50У
Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів,
– заявили українські розвідники.
Вони показали маршрут ворожого літака. Виявилось, що він летів над Краснодарським краєм.
ГУР показали останній маршрут А-50У
Що відомо про збиття ворожого А-50: основне
- Ввечері 23 лютого джерела 24 Каналу повідомили, що українські розвідники разом з Повітряними силами ЗСУ збили російський літак А-50 У.
- Згодом Микола Олещук заявив, що А-50 із позивним "Баян" долітався. Генерал-лейтенант привітав окупантів "с Днем защітніка отєчєства". Командувач Повітряних сил ЗСУ пояснив окупантам, що святкувати треба вдома, і так, "щоб Баян не порвати".
- Повітряні сили ЗСУ показали кадри збиття ворожого А-50. На відео помітно, як літак відстрілює теплові пастки, згодом загоряється та падає.