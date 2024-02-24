У Повітряних силах показали, як знищували А-50. Також у мережі ширяться відео великої пожежі, імовірно, від А-50. І це той випадок, коли на вогонь можна дивитися вічно.

Цікаво! Знищення А-50: з чого могли збити російський літак і чи може Україна це повторити

Чим ГУР і ПС збили літак А-50

Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського ЗРК С-200,

– написали в "Українській правді" з посиланням на поінформованих співрозмовників у ГУР.

Які характеристики має літак А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Що таке С-200

С-200 – це зенітно-ракетний комплекс дальнього радіуса дії. Він призначений для боротьби з літаками, повітряними командними пунктами, постановниками перешкод та іншими пілотованими і безпілотними засобами повітряного нападу. С-200 вражає цілі на висотах від 300 метрів до 40 кілометрів, на дальностях до 300 кілометрів. Що важливо, С-200 може діяти за умов інтенсивної радіопротидії.

Для комплексу були розроблені спеціальні варіанти ракет, що несли ядерну бойову частину. Їхнє застосування передбачалося у випадку масованого нальоту противника.

Ця, ще радянська, розробка створена 60 років тому, але досі воює. Ба більше: комплекс кілька разів модернізували. У липні 2023 року росіяни заявили, що ЗСУ використали проти них С-200, у тому числі по Кримському мосту.

Відповідно до тодішніх заяв росіян, українці переробили С-200 та збільшили їхню дальність. Військові експерти висловили сумнів, що це можливо, адже комплекс С-200 має свою специфіку й обмеження. Втім, за словами Олега Каткова, якщо ЗСУ справді вдалося переробити С-200, то техніки провели титанічну роботу. З удвічі збільшеною дальністю він може дістати до Москви і навіть кращий за ATACMS.

Важливо! Все, що відомо на цю мить про збиття А-50, ми зібрали у статті. Насолоджуйтесь!