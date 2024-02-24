В Воздушных силах показали, как уничтожали А-50. Также в сети распространяются видео большого пожара, предположительно, от А-50. И это тот случай, когда на огонь можно смотреть вечно.

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Чем ГУР и ПС сбили самолет А-50

Силы обороны Украины сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 из советского ЗРК С-200,

– написали в "Украинской правде" со ссылкой на информированных собеседников в ГУР.

Какие характеристики имеет самолет А-50 / Инфографика 24 Канала

Что такое С-200

С-200 – это зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия. Он предназначен для борьбы с самолетами, воздушными командными пунктами, постановщиками помех и другими пилотируемыми и беспилотными средствами воздушного нападения. С-200 поражает цели на высотах от 300 метров до 40 километров, на дальностях до 300 километров. Что важно, С-200 может действовать в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Для комплекса были разработаны специальные варианты ракет, несущих ядерную боевую часть. Их применение предполагалось в случае массированного налета противника.

Эта, еще советская, разработка создана 60 лет назад, но до сих пор воюет. Более того: комплекс несколько раз модернизировали. В июле 2023 года россияне заявили, что ВСУ использовали против них С-200, в том числе по Крымскому мосту.

Согласно тогдашним заявлениям россиян, украинцы переделали С-200 и увеличили их дальность. Военные эксперты выразили сомнение, что это возможно, ведь комплекс С-200 имеет свою специфику и ограничения. Впрочем, по словам Олега Каткова, если ВСУ действительно удалось переделать С-200, то техники провели титаническую работу. С вдвое увеличенной дальностью он может достать до Москвы и даже лучше ATACMS.

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