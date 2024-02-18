О новых потерях врага сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Он поблагодарил украинских защитников за меткую работу.
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У россиян снова "потерь нет"
Олещук сообщил, что 18 февраля около 6 утра сбили российский Су-34.
Бодрого утра, Украина! У московитов снова "потерь нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу!
– сообщил Олещук.
Сбили российский самолет воины воздушного командования "Восток".
ПВО сбила почти все "Шахеды"
Кроме того, в ночь на 18 февраля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего было зафиксировано пуски 14 ударных дронов.
Украинские защитники дали мощный отпор врагу и сбили 12 ударных беспилотников. Силы и средства ПВО работали в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.
Враг ночью также атаковал ракетами. В частности, Россия осуществила пуски:
- 6 зенитных управляемых ракет С-300 (пуски из оккупированной части Донецкой области),
- 3 крылатых ракет Х-22 (район пусков – Воронежская область),
- управляемой авиационной ракеты Х-59 (пуск состоялся в пределах оккупированной Запорожской области).
Силам и средствам ПВО удалось сбить авиационную ракету Х-59.
ВСУ сбили самолет, "Шахеды" и авиационную ракету / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Олещук поблагодарил защитников за успешную боевую работу.
Россия потеряла сразу 3 самолета на Востоке
Оккупанты 17 февраля также понесли потери в авиации. Николай Олещук сообщил, что утром 17 февраля украинские защитники сбили сразу 3 самолета:
- два истребителя-бомбардировщика Су-34,
- один истребитель Су-35.
Их удалось сбить на Востоке. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что приземлить вражеские самолеты удалось, когда они пытались нанести авиаудары по позициям украинских защитников.
Россияне сразу начали распространять вбросы в духе "потерь нет", однако Олещук потроллил оккупантов и напомнил им о существовании спутниковой поисково-спасательной системы – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). В частности, она сообщает о местонахождении персональных радиобуев пилотов в случае аварий. Соответствующие сигналы утром 17 февраля были зафиксированы и на Востоке.