Об успешной работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. В целом Россия уже потеряла 333 самолета.
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Как сообщил Олещук, российские самолеты сбили утром 17 февраля на Восточном направлении.
Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35! Нас ничто не остановит!
– сообщил Олещук.
ВСУ сбили 3 российских истребителя / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что сбить 2 бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35 удалось во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.
Россия теряет авиацию: последние новости
- Украинские защитники 29 января в Луганской области сбили бомбардировщик Су-34. Однако деталей в ВСУ не сообщали.
- 22 декабря украинские защитники также нанесли врагу существенные потери в авиации. Николай Олещук рассказал, что сразу 3 бомбардировщика Су-34 сбили на Южном направлении. Позже стало известно, что самолеты сбили над оккупированной частью Херсонской области.
- Нередки случаи, когда россияне сами сбивают собственные самолеты. К примеру, в декабре стало меньше истребителей Су-25. Олещук сообщил, что именно российская ПВО сбила свой же штурмовик Су-25.
- Однако, несмотря на потери, россияне имеют еще достаточно различных самолетов. Кроме того, враг продолжает производить новые бомбардировщики. Согласно открытым данным, оккупанты потеряли от четверти до трети своего авиапарка, но делают все, чтобы это было менее ощутимо.
- В частности известно, что в 2023 году оккупанты выпустили около 26 – 27 самолетов различных типов. Хотя это и меньшие показатели, чем до начала полномасштабной войны, но оккупанты на 70 – 80% восстановили потери Су-34 и Су-30.
- Производство российских самолетов напрямую зависит от поставок западных деталей. Поскольку большинство стран Запада ввела санкции, то Кремль имеет проблемы с производством, однако находит различные пути для обхода ограничений.