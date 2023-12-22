Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Он также добавил, что на одном из сбитых "Шахедов" украинские защитники нашли "послание" от россиян. Олещук добавил, что с радостью "ответил" на пожелания оккупантов и передал им свой "ответ", сообщает 24 Канал.

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Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета "братья",

– написал Олещук.



Украинские защитники сбили 3 российских истребителя / Инфографика Воздушных сил

Олещук также поблагодарил украинских защитников за меткую боевую работу.

Что известно об истребителях Су-34 Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Истребитель-бомбардировщик Су-34 в России называют "новейшей разработкой", правда, создали его еще во времена СССР, а первый полет на нем совершили еще в 1990 году. Впрочем, серийное производство Су-34 Россия наладила только в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения оккупанты начали применять эти истребители для нанесения авиационных ударов управляемыми и фугасными авиабомбами.

К слову, днями ранее россияне сами же сбили свой самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Как сообщил Олещук, украинские защитники лишь сказали спасибо российским зенитчикам, которые сбили свой же борт.

Возле острова Змеиный сбили Су-24М

Возле острова Змеиный 5 декабря украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-24М. Как сообщил Николай Олещук, борт, который был под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем",

– иронично прокомментировал потерю россиян Олещук.