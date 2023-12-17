Вечером 17 декабря российские паблики начали активно распространять информацию, что у противника стало на один Су-25 меньше. Все желали ему "вечного полета". 24 Канал дожидался официального заявления от Воздушных сил, которое не заставило себя долго ждать. Командующий Воздушными силами Николай Олещук иронически отреагировал на потерю оккупантов.

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Причастна ли Украина к сбиванию

"Вечного полета, брат" – так пишут в российских пабликах! Присоединяюсь! Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать!

– поблагодарил Николай Олещук.



Россияне сетуют на сбитый Су-25 / Скриншот

Он отметил, что стало на одного оккупанта меньше. А это значит, что мы на один шаг ближе к победе. Кроме того, еще и минус Су-25 врага. Николай Олещук подчеркнул, что продолжение следует, что "вместе – к победе".

Это любопытно! Накануне верховный дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия потеряла 50% своего танкового парка. Также добавил, что в последние дни у врага "невероятно высокое количество потерь" среди людей и техники.

Что там по потерям россиян