Ввечері 17 грудня російські пабліки почали активно поширювати інформацію про те, що у ворога стало на один Су-25 менше. Усі бажали йому "вічного польоту". 24 Канал очікував на офіційну заяву від Повітряних сил, яка не забарилася. Командувач Повітряних сил Микола Олещук іронічно відреагував на втрату окупантів.

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Чи причетна Україна до збиття

"Вечного полета, брат" – так пишуть у російських пабліках! Приєднуюсь! Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати!

– подякував Микола Олещук.



Росіяни нарікають на збитий Су-25 / Скриншот

Він зазначив, що стало на одного окупанта менше. А це означає, що ми на один крок ближчі до перемоги. Крім того, ще й маємо мінус Су-25 ворога. Микола Олещук наголосив, що далі буде і наголосив, що "разом – до перемоги".