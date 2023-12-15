Про це він повідомив у коментарі кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі. Водночас він наголосив на тому, що буцімто провальний контрнаступ – наратив, який поширює саме Росія.

Читайте також Тренд на алкоголь: у Росії нові методи мобілізації окупантів

Втрати Росії вражають

Він заявив, що заяви про те, що український контрнаступ не приніс результатів – це російський наратив. Європейські лідери назвали це "поразництвом" (défaitisme). Боррель зазначив, що саме Путін виступає із заявами про "сильніші можливості" та спроби все ще виграти війну, оскільки контрнаступ, нібито не вдався.

Ми маємо протистояти цьому наративу, тому що, по-перше, це неправда. Так, контрнаступ не був проривом у стилі Голлівуду, але росіяни опинилися в повному глухому куті,

– сказав Боррель.

Він зазначив, що останніми днями російська армія має "неймовірну високу кількість втрат" серед техніки та солдатів. Крім того, головний дипломат ЄС також нагадав, що Москва планувала воювати "три дні".

У них було 150 000 вояків, зараз у них 400 тисяч солдатів, майже втричі більше. Але вони втратили 2500 танків, що становить 50% їхнього танкового парку. Тому це не можна вважати успіхом,

– пояснив Боррель.

Верховний дипломат каже, що чи виграє Україна війну, це залежить від всіх людей, зокрема і від європейців.

Якщо ви підтримуєте Україну, то Україна може перемогти. Якщо ви скажете: "Я втомився, це занадто дорого, я не хочу продовжувати стільки платити, все одно в Україні будуть труднощі". Але поки що Україна довела, що зуміла протистояти (Росії – 24 канал) упродовж двох років,

– наголосив Боррель.

Що каже Генштаб про втрати ворога