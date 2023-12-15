Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу новий метод мобілізації окупантів. За його словами, поєднання алкоголю й війни не нове.

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Так, відома роль фронтових 100 грамів, коли дійсно алкоголь притупляє відчуття небезпеки, знімає наднапруження.

Але все-таки алкоголь допомагає, якщо взагалі є мотивація, а в теперішній ситуації це не так. Найголовніша проблема, що в росіян немає жодної причини, щоб іти в Україну вмирати й вбивати. Ті люди, які перебувають по той бік фронту, нічого поганого для них не зробили,

– наголосив Яковенко.

Головна мотивація для росіян

Крім насильницької мобілізації, головна причина для росіян полягає в грошах. Для бідних і депресивних районів 200 тисяч рублів – це величезна сума, яку вони ніколи в житті не бачили.

Однак з темпами втрат окупаційної армії навіть таке джерело живої сили скоро вичерпається.

Зверніть увагу! Станом на 14 грудня Росія втратила 342 800 військовослужбовців. Зокрема, за останню добу Сили оборони ліквідували 1300 загарбників.

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