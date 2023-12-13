Приміром, 12 грудня в Ленінградській області з декількох таборів забрали у військкомати від 30 до 50 ромів. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що згодом їх відправлять на фронт.
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Як Росія вербує ромів та мігрантів на фронт
"Я хочу це побачити, дуже хочу побачити. Вже забрали майже всіх мігрантів. Нещодавно побачила у Підмосков'ї плакати "Родина-мать зовёт!", на яких написано "якщо ти знаєш, що твій сусід мігрант – повідом про це у військкомат"", – зауважила Ольга Романова.
Також поступово починають пустувати в'язниці, оскільки російське керівництво відправляє на війну проти України тисячі зеків. Свого часу активним вербуванням ув'язнених займався покійний ватажок "Вагнерівців" Євгеній Пригожин. Наразі відомо, що у тюрмах залишається близько 200 тисяч злочинців, яких, імовірно, лишили на десерт. Повідомляється, що до початку повномасштабного вторгнення у Росії нараховували 420 тисяч зеків.
Крім того, російська влада почала затримувати й залучати на війну проти України іноземців із простроченими російськими візами, які намагаються потрапити з Росії до Фінляндії.
Як результат, через різке збільшення потоку мігрантів уряд Фінляндії 28 листопада заявив про закриття всіх контрольно-пропускних пунктів на сухопутному кордоні з Росією на два тижні: з 30 листопада до 13 грудня.
Часткова мобілізація в Росії: що відомо
- Російська служба BBC пише, що в середині листопада 2023 року російська поліція почала масово затримувати тих, хто порушив міграційне законодавство.
- Згідно зі статистикою районних судів Карелії, за листопад у регіоні винесли 236 ухвал про порушення міграційних законів. Майже всі вони припали на період із 16 листопада до початку грудня.
- Схожа ситуація спостерігається в Ленінградській і Мурманській областях Росії, які також межують із Фінляндією.
- За інформацією розвідки Великої Британії, у червні 2023 року Росія почала звертатися до сусідніх країн з оголошеннями про вербування до окупаційної армії. Насамперед мовиться про громадян Вірменії та Казахстану.
- У жовтні 2023 року The Washington Post повідомляв, що у війні проти України беруть участь понад 100 тисяч російських ув'язнених.