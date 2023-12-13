К примеру, 12 декабря в Ленинградской области из нескольких лагерей забрали в военкоматы от 30 до 50 ромов. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что впоследствии их отправят на фронт.
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Как Россия вербует ромов и мигрантов на фронт
"Я хочу это увидеть, очень хочу увидеть. Уже забрали почти всех мигрантов. Недавно увидела в Подмосковье плакаты "Родина-мать зовёт!", на которых написано "если ты знаешь, что твой сосед мигрант – сообщи об этом в военкомат"", – заметила Ольга Романова.
Также постепенно начинают пустовать тюрьмы, поскольку российское руководство отправляет на войну против Украины тысячи зэков. В свое время активной вербовкой заключенных занимался покойный вожак "Вагнеровцев" Евгений Пригожин. Пока известно, что в тюрьмах остается около 200 тысяч преступников, которых, вероятно, оставили на десерт. Сообщается, что к началу полномасштабного вторжения в России насчитывалось 420 тысяч зэков.
Кроме того, российские власти начали задерживать и привлекать на войну против Украины иностранцев с просроченными российскими визами, пытающимися попасть из России в Финляндию.
Как результат, из-за резкого увеличения потока мигрантов правительство Финляндии 28 ноября заявило о закрытие всех контрольно-пропускных пунктов на сухопутной границе с Россией на две недели: с 30 ноября по 13 декабря.
Частичная мобилизация в России: что известно
- Российская служба BBC пишет, что в середине ноября 2023 года российская полиция начала массово задерживать нарушивших миграционное законодательство.
- Согласно статистике районных судов Карелии, за ноябрь в регионе было вынесено 236 постановлений о нарушении миграционных законов. Почти все они пришлись на период с 16 ноября по начало декабря.
- Похожая ситуация наблюдается в Ленинградской и Мурманской областях России, также граничащих с Финляндией.
- По информации разведки Великобритании, в июне 2023 года Россия стала обращаться в соседние страны с объявлениями о вербовке в оккупационную армию. В первую очередь говорится о гражданах Армении и Казахстана.
- В октябре 2023 года The Washington Post сообщал, что в войне против Украины участвуют более 100 тысяч российских заключенных.