К примеру, 12 декабря в Ленинградской области из нескольких лагерей забрали в военкоматы от 30 до 50 ромов. Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что впоследствии их отправят на фронт.

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Как Россия вербует ромов и мигрантов на фронт

"Я хочу это увидеть, очень хочу увидеть. Уже забрали почти всех мигрантов. Недавно увидела в Подмосковье плакаты "Родина-мать зовёт!", на которых написано "если ты знаешь, что твой сосед мигрант – сообщи об этом в военкомат"", – заметила Ольга Романова.

Также постепенно начинают пустовать тюрьмы, поскольку российское руководство отправляет на войну против Украины тысячи зэков. В свое время активной вербовкой заключенных занимался покойный вожак "Вагнеровцев" Евгений Пригожин. Пока известно, что в тюрьмах остается около 200 тысяч преступников, которых, вероятно, оставили на десерт. Сообщается, что к началу полномасштабного вторжения в России насчитывалось 420 тысяч зэков.

Кроме того, российские власти начали задерживать и привлекать на войну против Украины иностранцев с просроченными российскими визами, пытающимися попасть из России в Финляндию.

Заметьте! Также известно о нескольких случаях вербовки на войну беженцев из Ирака и Сомали. Российские власти смогли завербовать десятки иностранцев.

Как результат, из-за резкого увеличения потока мигрантов правительство Финляндии 28 ноября заявило о закрытие всех контрольно-пропускных пунктов на сухопутной границе с Россией на две недели: с 30 ноября по 13 декабря.

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