23 августа в России упал самолет. На его борту якобы были руководители ЧВК "Вагнер" во главе с владельцем Евгением Пригожиным. В результате, все 10 пассажиров и членов экипажа погибли. Сейчас их личности устанавливают с помощью ДНК. В ожидании экспертизы, которая покажет, удалось ли российским военным преступникам избежать международного трибунала, 24 Канал решил вспомнить основные этапы из богатой биографии Евгения Пригожина.

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Что известно об криминальной юности Пригожина

Будущий главарь наемников родился 1 июня 1961 года в Ленинграде (по другим данным – в Мурманске). Воспитывал Женю отчим – лыжный тренер Самуил Жаркой. Пригожин заинтересовался лыжными школами и учился в специализированной школе-интернате олимпийского резерва.



Самуил Жаркой и мать Евгения Пригожина – Виолетта / фото росСМИ

Впрочем, звезды спорта из него не вышло, ведь вместо упорных тренировок он предпочитал элементы "красивой жизни", которыми в период так называемого "застоя" были – рестораны и качественные зарубежные вещи (производства стран "соцлагеря"). Поскольку все это стоило немало денег, а честно заработать юноша не мог, Пригожин решил пойти, как ему казалось, самым простым путем – воровством.

Уже в 18 лет он получил первую судимость – 2 года условно по статье "Кража" – типичный путь для советской молодежи (напомним, в 1967 году в Енакиево другой молодой человек – 17-летний Витя Янукович получил 3 года за ограбление).

Для Пригожина первый приговор предупреждением стал и он быстро вернулся к уголовной деятельности, а поскольку умом юноша не отличался, то делал все тупо и нагло. Он создал банду, где стал вожаком, хотя и командовал старшими собратьями.

Любопытно! Российское издание "Проект", исследуя Пригожина, установило, что в банде тот имел прозвище Жако. Жако – это разновидность попугаев, очень красивые и очень умные птицы, именно они демонстрируют наибольшие успехи в "изучении языков" и активно привлекались к цирковым представлениям.



Впрочем, сомнительно, что Пригожин получил криминальное прозвище из-за попугая, скорее всего, это недостаточно удачная адаптация иностранных имен, которые молодые питерцы времен "застоя" считали "крутыми". Так Пригожин стал "Жако", а другой его приспешник, на 4 года старший за Пригожина Алексей Бушман, стал "Бушем".

Уже в 1981 году 20-летний Пригожин снова попал на скамью подсудимых. На этот раз Ждановский суд города Ленинграда отвел душу и дал юноше, который, впрочем, уже был в статусе вора-рецидвиста, целых 13 лет за целый букет преступлений (за них он получил 12 лет и еще год прибавили как за несостоявшееся наказание по первому приговору) .

За что посадили Пригожина в 1981 году:

разбой

воровство

мошенничество

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

В 2021 году русское издание "Медуза" обнародовало жуткие детали уголовных дел Пригожина.



Оказалось, что Пригожин был организатором разбойного нападения на гражданку Королеву. Сначала банда "заправилась" в ресторане "Океан", а после этого просто напала на женщину. Ее отвлекла приспешница Пригожина – Валентина Макеко вопросом о сигарете. Когда женщина вскрыла сумочку, Пригожин начал душить ее. Другой подельник угрожал ножом и порезал женщине пальто. Банда забрала у женщины серьги стоимостью 50 рублей. Пригожин прекратил душить женщину только тогда, когда та потеряла сознание. После этого с нее сняли и сапоги.



Тюрьма для Пригожина – родная стихия / Иллюстрация Molfar

Вторым эпизодом была кража из автомобиля "Запорожец" дамской сумочки, перчаток, косметики и зонтика на общую сумму 114 рублей и 50 копеек. Всего по делу 8 эпизодов-преступлений.

Главным профилем банды Пригожина были "обнесения" квартир. Судом установлено, что "вор-домушник" Пригожин вместе с сообщниками совершили минимум 6 квартирных краж, откуда выносили технику, хрусталь и другие ценные вещи. Все это потом реализовывали у "барыг", а полученные деньги – пропивали в ресторанах. Планированием преступлений занимался именно Пригожин.

Расплата пришла быстро – на суде члены банды особо ничего не скрывали и боролись только за уменьшение срока и снятие некоторых обвинений. Суд бандитам верить не стал.

"На зоне" Пригожин оказался в интересное время, впрочем, не погиб, а получил определенный опыт. За это он заплатил потерей фаланги пальца, при до сих пор невыясненных обстоятельствах (вряд ли это было что-то из ритуалов японских якудз, скорее всего, неудачный случай на производстве – напомним, что похожую травму в молодости получил первый президент России (Ельцин).

Пригожин пытался всеми силами стать своим для зэков – еще в СИЗО он набил себе "тюремные татуировки", в частности, обнаженную женщину на всю спину.

Достоверных сведений о почти 10 годах из жизни Пригожина нет. По одним данным, он был на низших ступенях тюремной иерархии и вроде бы был среди так называемых "обиженных". Впрочем, подтверждений этому немного. Достоверных – еще меньше.

Хот-доги, друзья-бандиты и первый элитный ресторан

Все 13 лет Пригожину сидеть не пришлось. В 1988 году его помиловали за хорошее поведение и перевели из колонии, а в 1990-м он вышел на свободу – в совершенно иную реальность.

30-летний уголовник-рецидивист попытался начать новую жизнь и запустить какой-то бизнес. Пригожин торговал хот-догами собственного производства на одном из вещевых рынков города, который скоро станет Санкт-Петербургом (так он сам рассказывал в интервью).



Пригожин и хот-доги / Иллюстрация коллег из Molfar

О чем Пригожин умолчал, так это о том, что параллельно "тусовался" на местном авторынке на проспекте Энергетиков – традиционной локации бандитов и аферистов. Там начинали свой путь герои легендарного "Бандитского Петербурга". На авторынке Пригожин заработал себе стартовый капитал "обувая" лохов и продавая им старые "коряги" под видом рабочих лошадок. Одним из таких "персонажей" станет будущий автор "Бандитского Петербурга" писатель Андрей Константинов (псевдоним Андрей Баконин), которому даже удалось вернуть половину суммы за неликвидный автомобиль с замазанными наспех щелочками.



Андрей Константинов / фото росСМИ

Дальше в жизни Пригожина произошел стремительный поворот, позволивший ему из мелкого афериста превратиться в бизнесмена. Случайная встреча с бывшим одноклассником по школе олимпийского резерва – Борисом Спектором, который к тому времени был влиятельным в Санкт-Петербурге бизнесменом, открыла Пригожину путь в "высшую лигу".

Спектор имел дела с криминальным авторитетом Михаилом Мирилашвили (еще один герой "Бандитского Петербурга" – "Миша Кутаисский"), вместе они держали казино "Конти" и имели "выходы" на всех в городе.



"Миша Кутаисский" / фото росСМИ

Также у Спектора был собственный бизнес – сеть магазинов "Контраст-24". Руководить ею Спектор доверил именно Пригожину. Бизнес пошел, Пригожин показал себя как искусный менеджер, втерся в доверие своим боссам и те не имели оснований не проспонсорировать бизнес-идею своего сотрудника.



Спектор, Пригожин и Жаркой / коллаж росСМИ

Проектом, о котором мечтал Пригожин, было создание элитного ресторана европейского уровня. В России, где уже появилось много денег, такого еще не было. Оставались недобитки советского общепита, на которые навели наскоро лоска и позолоты, однако, по-настоящему элитных ресторанов не было. Непонятно, как, но зек-рецидивист и рыночный барыга увидел возможность и реализовал ее.

На деньги Спектора и Мирилашвили Пригожин в конце 1995 года открыл свой первый ресторан в здании Зоологического института РАН. Заведение получило название "Старая таможня", его "фишкой" стали фуа-гра, устрицы и настоящие шеф-повара (Пригожин выписал шефа Энтони Гира из Великобритании). Ресторан приобрел культовый статус и стал излюбленным местом для местных бандитов и представителей власти (для этого пришлось убрать стриптизерш и сделать акцент на уюте). Таким образом, Пригожин был одним из тех, кто прививал новой русской элите вкус.



Первый ресторан Пригожина / фото росСМИ

Как Путин познакомился с Пригожиным

Одним из постоянных посетителей "Старой таможни" стал помощник мэра города Собчака – Владимир Путин (на тогдашних фото он в основном таскал чемоданы за шефом, однако, на самом деле уже тогда воровал из городского бюджета на широкую ногу и, пожалуй, уже был долларовым миллионером).



Как Путин таскал чемоданы за Собчаком / Фото росСМИ

Что интересно, любовь Путина к ресторану не была случайна. Бизнес-ангел Пригожина Мирилашвили был также крупным спонсором мэрии, активно поддерживал Собчака и всю его команду – Путина, Медведева (Пригожин делал для него поминки по теще), Нарышкина, Миллера и других.



Первое знакомство Пригожина и Путина вообще приходится на 1991 год – младшие партнеры "великих людей" пересекались в игорном бизнесе.

Пригожин почувствовал, что нашел "золотую жилу". Уже через 2 года в 1997-м он по примеру героев Марка Твена открывает плавучий ресторан New Island на базе старого советского теплохода. Деньги на новый проект он получил от продажи своей 15-процентной доли сети магазинов "Контраст-24". По другой версии, спонсорами стали криминальные круги (среди возможных благотворителей назывался авторитетный злодей в законе Аслан Усоян по прозвищу "Дед Хасан" (у него есть даже общие фото с Путиным).



Путин и "дед Хасан" / фото росСМИ

Именно в New Island, впоследствии уже в статусе президента, Путин будет проводить встречи с мировыми лидерами. Там в 2002 году будут сделаны легендарные фото ужина Путина с Бушем-младшим и через много лет внимательные зрители увидят, что им прислуживает сам Евгений Пригожин.



Джордж Буш в компании Пригожина и Путина / фото росСМИ

Также гостеприимство Пригожина проверят японский премьер Йосиро Мори, президент Франции Жак Ширак. Сам Путин в ресторане New Island осенью 2003 года будет праздновать свой день рождения в компании Розенбаума, Боярского и черной икры с маринованным чесноком и бужениной.

Интересная деталь! В 2003 году действующий рецидивист и будущий военный преступник напишет детскую сказку об Индрагузике. Эту сказку тогда успешный ресторатор написал для 10-летней дочери Полины. Ее и ее брата он возьмет в соавторы и издаст книгу тиражом в 1000 штук. На самом же деле над проектом работал весь офис Пригожина. Позже он дарил сказку ВИП-гостям своих ресторанов и даже устраивал публичные чтения.





Внимание президента России позволило Пригожину начать строить себе репутацию "повара Путина" и выйти за пределы Санкт-Петербурга. Пригожин запускает новый ресторан под названием "Конкорд", который даст название новой корпорации (в настоящее время под ее крылом немало "бизнесов") от наемников до фабрики троллей).

Но это будет потом – сначала "Конкорд" получил "вкусные" контракты на кейтеринг и другие услуги. Да, Пригожин начал кормить московских школьников обедами. Это были сумасшедшие деньги.

OSINT-агентство "Мольфар" подсчитало, что только с 2011 по 2019 годы компании Пригожина выполнили более 5 000 заказов на общую сумму более 209 миллиардов рублей (около 3,2 миллиарда долларов). Далее последовали контакт на стройки и военное обеспечение России. Так совпало, что золотой дождь государственных контрактов на голомозую голову Пригожина начал литься именно с момента избрания Путина президентом России.

"Повар" быстро стал строителем и активно начал застраивать Санкт-Петербург жильем класса "люкс" и заработал на этом сотни миллионов долларов.

Не менее успешным Пригожин стал как поставщик русской армии. После возвращения Путина в президентское кресло в 2012 году Пригожин начал выигрывать тендер за тендером, что фактически превратило его в официального поставщика армии России с претензиями на монополию. Для этого даже ликвидировали государственное предприятие "Военторг", а его функции начал выполнять пригожинский "Конкорд".

Расследователи "Мольфар" подсчитали, что только в период с 2014 по 2015 год "Конкорд" выиграл государственных тендеров на сумму 10,3 миллиарда рублей (более 231 миллиона долларов) – на уборку в казармах и учебных заведениях минобороны.



Всего в 2015 году компании, связанные с Пригожиным, выиграли тендеров от минобороны на услуги кейтеринга, уборки и строительства на 68,6 миллиарда рублей (более 1,5 миллиарда долларов). Есть основания полагать, что это далеко не все, ведь значительная часть тендеров пришлась на фирмы-прокладки, которые, похоже, тоже имеют отношение к Пригожину.

Фабрика троллей, ФСБ и ЧВК "Вагнера"

Сейчас понятно, что Пригожина надували как шарик и делали его олигархом с миллиардами не просто так.

С середины 2010-х активизировалось сотрудничество Пригожина с российскими спецслужбами, в частности ФСБ. В 2014-м он запускает "Агентство интернет-исследований", более известное как "фабрика троллей" или просто "кремлеботы" и "Ольгинские тролли" (от названия района, где находилась штаб-квартира ботов). Эта структура быстро "оседлает" соцсети и станет заниматься черным пиаром, сетевыми травлями ненужных и воспеванием нужных людей.

Деятельность "фабрики троллей" быстро выйдет за пределы России они станут информационным фронтом при вторжении российской армии в Украину в 2014 году. Также тролли Пригожина присоединятся к президентской кампании в США и будут активно "топить" за Трампа. Это сделает Пригожина знаменитым.

они станут информационным фронтом при вторжении российской армии в Украину в 2014 году. Также тролли Пригожина присоединятся к президентской кампании в США и будут активно "топить" за Трампа. Это сделает Пригожина знаменитым. И в 2016 году он попадет под свои первые санкции – его забанят Соединенные Штаты за вмешательство в выборы (в 2022 году это сделают все другие цивилизованные страны). Позже пригожинские тролли "оставят след" во многих других странах и присоединятся к агитации за "Брекзит", будут поддерживать каталонских сепаратистов и немецкий ультраправых, распространять разнообразные теории заговоров и подпитывать движение ковид-диссидентов.

Параллельно с виртуальной деятельностью Пригожин был активен и офлайн.

В том же 2014 году "повара" назначают номинальным владельцем новой гибридной структуры, получившей название "Частная военная компания "Вагнер", ЧВК – чтобы походить на название на парамилитарные западные структуры, "Вагнер" – то ли в честь немецкого композитора, считавшегося любимым музыкантом Гитлера и нацы, то ли в честь известного нацистского преступника – охранника концлагеря Собибор Густава Вагнера. Право выбора названия оставил за собой фактический руководитель наемников Дмитрий Уткин, имевший соответствующий позывной.



Уткин с позывным "Вагнер" вместе с путинскими приспешниками / Фото росСМИ

Группа "Вагнера" отличилась серией военных преступлений на Донбассе (в частности, в районе Дебальцево в начале 2015 года), но впоследствии была перекинута россиянами в Сирию (там она показательно и очень жестоко казнила людей и эффектно "выгребала" от американцев в 2018 году в бою под Хишамом) и Африку.

На Черном континенте русские наемники были куда успешнее – они устроили серию государственных переворотов и сумели взять под контроль добычу полезных ископаемых в Центрально-Африканской республике, Мали, Буркина-Фасо. Также "Вагнер" неплохо себя чувствовал в Ливии, Судане, Мадагаскаре и других государствах континента.

Людоедское влияние Пригожина на войну против Украины и неудачный мятеж

Пригожин долго скрывал свою принадлежность к "Вагнеру", даже судился и через суд добивался опровержения журналистских расследований. Когда это было нужно – журналистов просто убивали (как, например, группу Орхана Джемаля в ЦАР в 2018 году). В 2022 году прятаться уже было не нужно.

Группа "Вагнер" активно участвовала во вторжении россиян в Украину. Также изменилась роль самого Пригожина – из номинала и кошелька, которому дали заработать на госзаказах и строительстве, чтобы финансировать темные дела Кремля, он превратился в фронтмена группировки русских наемников.

Пригожину дали картбланш и он начал ездить по российским "зонам" и вербовать зеков на войну против Украины. Для поощрения Пригожин рассказывал о своем пути к успеху и опыте. Таким образом Пригожину и его людям удалось завербовать более 50 тысяч человек (на зонах и среди еще не сидевших россиян).

Всех их бросили в качестве штурмовиков против сил обороны Украины. При этом, "пригожинцы" получили снаряжение лучше того, что было в регулярной армии оккупантов, имели в изобилии техники и снарядов.

"Вагнер" выработал людоедскую, но эффективную тактику "мясных штурмов", в которых зэков бросали на убийство с задачей выявить огневые точки украинцев и умереть за это. Дальше начинала работать "арта" и повторялась новая атака штурмовиков.

Зоной ответственности группы "Вагнера" стал северный Донбасс – они участвовали в боях за Северодонецкую агломерацию, но наиболее медийными стали многомесячные бои за Бахмут. Там родилась легенда Пригожина.

На фоне всех остальных русских "полководцев" Пригожин выгодно отличался поставленной дикцией и возможностью без заикания объединить слова в предложение. Делал он это активно и нагло, имея то ли ФСБшную, то ли путинскую "крышу", он не боялся в своих регулярных роликах матом крыть верховных командиров оккупантов, включая министра обороны Шойгу и главу генштаба Герасимова.

Фраза "Шойгу, … где снаряды" стала мемом и пошла в народ. Простые россияне полюбили Пригожина и сделали его символом геноцидной войны против Украины. Конечно, от этого не могло не сорвать крышу.

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Сам Пригожин не скрывал, что является военным преступником и даже наслаждался этим. Он записывал "комические" диалоги с Будановым, которого сам озвучивал, вызывал на герц Зеленского, откровенно и цинично насмехался над русскими генералами.

У него были особые отношения со смертью – он не боялся записывать видео на фоне трупов убитых наемников, его ресурсы постоянно смаковали в ток-токе садизм, издевательства, убийства и казни (некоторые из них были постановкой).

"Кувалда Вагнера" на время стала символом вторжения. Российские СМИ делали Пригожина национальным героем, как и его зеков. Популярность Пригожина в России приобрела болезненные формы и очень скоро стала угрозой авторитету Путина. Особенно после фразы Пригожина о "дедушке-мудаке".

Счастливый дедушка полагает, что ему хорошо. Но что делать в стране, если вдруг окажется, что дедушка — законченный мудак,

– Пригожин 9 мая 2023 года рассуждает о судьбе России.

Пригожин не объяснил, какого "дедушку" имел в виду, однако все все прекрасно поняли. После этого история приблизилась к развязке. Пригожину удалось огромной кровью взять большую часть Бахмута, однако его группа фактически потеряла боеспособность. Пригожин чуть ли не ценой собственной жизни вышел из разрушенного украинского райцентра (где оставил только "Бибера" и "Долика"), а затем активизировал свою сетевую ссору с Шойгу и Герасимовым.

23 июня 2023 года он начал свой мятеж (американские спецслужбы знали о нем минимум за неделю). Несколько тысяч наемников совершили марш-бросок на Ростов-на-Дону и практически без боя захватили миллионный город. Местные жители радостно приветствовали "нового Бонапарта". Тот объявил, что дальше идет на Москву. И пошел.

С собой "вагнеровцы" взяли достаточно средств ПВО и легко уничтожили несколько самолетов и вертолетов регулярных войск. Также были убиты те, кто решился сопротивляться на суше. Путин традиционно скрылся и лишь впоследствии назвал происходящее настоящим мятежом. Впрочем, реакция на демарш была безжизненной – фактически все имеющиеся войска россиян были в Украине, кадыровцы якобы застряли в дорожной "пробке", а Росгвардия вообще потерялась. Путь на столицу России, как бы дико это ни звучало, был открыт.

Конец кондотьера

Когда до Москвы оставалось чуть больше 200 километров кавалькада Пригожина остановилась. В дело вмешался приспешник Путина белорусский диктатор Лукашенко. Он убедил Пригожина "слить" мятеж под личные гарантии безопасности (и, вероятно, гарантии Путина). Пригожин согласился за это его и его наемников якобы амнистировали, а самому лидеру мятежников вернули конфискованные во время обысков миллиарды.

Обнародованные детали обысков помогли понять, каким же человеком, собственно, был Пригожин. Мы узнали, что у него много наличных, наркотиков и золота, он имеет несколько двойников и сам часто меняет внешность. Увидели дом Пригожина, его парадный китель, а также получили подтверждение, что он садист и извращенец, хранящий свое имение картину с отрубленными в Сирии и Африке головами.

ОСТОРОЖНО! Чувствительный контент +18



Фото в рамке, которую нашли в доме Пригожина / фото "Проект"

Также благодаря мятежу Пригожина Путин проговорился, что ЧВК "Вагнер" – совсем не частная структура, а полностью финансируемая государством Россия организация. То есть все эти "бусики" с деньгами и другими ценностями – это государственные деньги.

После мятежа Пригожин и пригожинцы попытались отсидеться у Лукашенко – в Беларусь завезли более 5 000 наемников (Лукашенко даже попытался попугать ими поляков и литовцев). Сам Пригожин голоса старался не подавать, но и на месте не сидел. Летал в Санкт-Петербург на форум "Россия – Африка", пускавший на свободные хлебы свою "фабрику троллей", был замечен и на самом Черном континенте (там ныне возникла очередная "горячая точка" с возможным участием его людей).

Параллельно с этим россияне провели силовую ротацию наемников в Сирии (на лояльных) и попытались повторить подобную операцию в Африке. Где-то посреди этих процессов Пригожина и ловит неизвестная ракета в самолете Embraer Legacy 600 в небе над селом Куженкино в 50 километрах от резиденции Путина на Валдае.

С момента мятежа Пригожина прошло ровно 2 месяца. Пока тело Пригожина еще не опознали – для этого нужен анализ ДНК, у тела, если это действительно его тело, должна отсутствовать фаланга одного из пальцев.