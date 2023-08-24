На Западе звучит немало версий и предположений о загадочном падении самолета руководителя ЧВК "Вагнер". 24 Канал собрал и проанализировал самые интересные из них.

К теме Падение самолета и гибель Пригожина: все, что известно о катастрофе с вагнеровцами

Как на смерть Пригожина отреагировали в мире

В Еврокомиссии 24 Каналу заявили, что на данном этапе очень сложно верить новостям из России, поскольку факты сложно подтвердить. В Брюсселе не стали спекулировать по поводу последствий гибели главаря "Вагнера".

В то же время в ЕС акцентировали свое внимание на том, что вагнеровцы оставили ужасный шлейф нарушений прав человека, международного гуманитарного права по всему миру. А ЕС вел санкции из-за преступлений, совершенных Пригожиным и его наемниками, в частности, в Украине, Сирии, Ливии и африканских странах.

"Везде, где они были или до сих пор находятся, есть лишь негативные последствия для местного населения, особенно для стран и регионов, которые я перечислил, – заявил представитель Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано.

Американская версия

Что интересно, достаточно оперативной, как для американцев, была реакция США и Джо Байдена, в частности.

Президент США сразу же предположил, что за катастрофой мог стоять российский диктатор. Байден заметил, что " в России редко происходит что-то такое, за чем не стоял бы Путин". В то же время он добавил, что точно не знает, что произошло, но "не удивлен".

В Пентагон отказались комментировать катастрофу и то, был ли вообще Пригожин на борту, заявив, что изучают разведывательные данные, чтобы сделать собственное заключение.

Пригожина предупреждали

Но здесь следует упомянуть другой, не менее интересный эпизод. Еще в июле директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что будет очень удивлен, если Пригожин "избежит дальнейшего возмездия" со стороны Кремля после неудачного мятежа.

Я думаю, что Путин вообще считает, что месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. По моему опыту, Путин – это настоящий апостол возмездия. Поэтому я был бы удивлен, если бы Пригожин избежал дальнейшего возмездия за это. На месте Пригожина я бы не увольнял своего дегустатора,

– сказал Бернс, повторяя слова Байдена.

В США, похоже, давно готовы к такому развитию событий.

Пригожин – это "ходячий мертвец". Путин сажал в тюрьму и убивал людей за гораздо меньшие преступления, чем то, что совершил Пригожин. Для меня немыслимо, что Путин позволит ему жить дольше, чем это абсолютно необходимо,

– предполагал Ян Бреммер, президент компании Eurasia Group, занимающейся исследованием политических рисков, в эфире CNBC через несколько дней после неудачного мятежа.

Обратите внимание! Один из самых хитрых лисов в администрации Байдена, советник президента по национальной безопасности, Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников Путина Ушаковым сразу после бунта Пригожина. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal с ссылкой на свои источники.



Целью разговора было доказать, что США не причастны к этим событиям и рассматривают их как внутреннее дело, а также это было осуществлено во избежание какой-либо дальнейшей эскалации.

Британская версия

В то же время источники BBC в британской разведке утверждают, что, вероятнее всего, самолет Евгения Пригожина был атакован российской внутренней разведкой ФСБ. Они полностью лояльны Владимиру Путину, а также руководят пограничными войсками.

Считается, что это, вероятно, укрепляет позиции министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, которых ненавидел Пригожин и публично критиковал.

Мнение бывших коллег разделяет и экс-руководитель МИ-6 сэр Джон Соуэрс, считающий, что за смертью Пригожина стоит лично Путин.

Все указывает на то, что Путин убрал его – он восстановил свой контроль,

– Соуэрс считает, что вполне вероятно, что это было устройство, "внезапно убившее всех, кто был на борту".

В британской сети также циркулируют слухи, что пассажирам самолета якобы подарили ящик вина, который впоследствии и взорвался. Эти утверждения, конечно же, непроверены.

"Безусловно, это внутренняя работа, предположение состоит в том, что это была бомба в винном ящике". Это своеобразный ироничный конец для бывшего поставщика продуктов и "повара" Путина", – предположил экс-офицер британской разведки Кристофер Стил в интервью Sky News.

Так сейчас выглядят первые страницы британских газет / фото BBC

Другие интересные реакции

Премьер Эстонии Кая Каллас в интервью CNN заявила, что Путин "устранит всех своих оппонентов, и это пугает любого, кто думает высказывать мнение, отличное от его".

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире государственного телеканала TVP Info, сказал, что было бы очень трудно назвать кого-то, кто бы интуитивно подумал, что это стечение обстоятельств. "Так происходит, что политические оппоненты, которых Путин считает угрозой своей власти, не умирают естественной смертью", – уверен главный польский дипломат.

В то же время лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская констатировала, что смерть Пригожина показала, чего стоят так называемые "гарантии безопасности" от Лукашенко. Она также предположила, что смерть Пригожина может положить конец присутствию ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

"Двойники" Пригожина и Уткина

Как у основателя ЧВК "Вагнер", так и у командира вагнеровцев были "двойники" – граждане, официально менявшие фамилию, имя и отчество и становившиеся их полными тезками, получив паспорта на имя Евгения Викторовича Пригожина и Дмитрия Валерьевича Уткина. Об этом напоминает BBC, а раньше об этом писали в New York Times.

Известно о них становилось в тех случаях, когда они регистрировали изменение персональных данных в ЕГРЮЛ или из судебной хроники. В частности, у одного "двойника", в прошлом Леонида Красавина, дата рождения совпадала с датой рождения Пригожина. СМИ предполагали, что он прилетал в Литву, когда Пригожин уже находился под санкциями.

В то же время полный тезка Дмитрия Уткина возглавлял несколько месяцев принадлежавшую Пригожину компанию "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", после чего вернул себе прежнее имя. Так поступали и тезки Пригожина, но скольких "двойников" могли использовать оба руководителя ЧВК "Вагнер" в момент крушения самолета, неизвестно.



Правоохранительные органы Литвы также публиковали фото двойника Пригожина (на снимке слева) / фото Департамента государственной безопасности Литвы

Глава департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис утверждал в интервью "Радио Свобода", что операцию подготовили российские спецслужбы, чтобы продемонстрировать слабость ЕС и европейских пограничников.



Двойник Пригожина у зданий госорганов Литвы / фото Департамента государственной безопасности Литвы

Обратите внимание! В день мятежа во время обысков в доме Пригожина силовики обнаружили фальшивые паспорта – оформленные на имена других людей, но с его фотографией. Иногда указанные в них персональные данные принадлежали реальным людям.



В частности, Пригожин под другим именем являлся VIP-пациентом медицинского центра "СОГАЗ". После мятежа Пригожин, объявив об отъезде в Беларусь, стал появляться в Петербурге и Москве. New York Times в июле сообщала о версии Пентагона, согласно которой Пригожин использует "двойников", чтобы скрыть свои передвижения..

Шансы узнать правду – небольшие

Аналитики осторожны относительно того, был ли Пригожин вообще убит. В The Washington Post также апеллируют к версии выше, напоминая, что главарь "Вагнера" имел много паспортов, а также двойников, путешествовавших под его именем, чтобы скрыть передвижение.

"Пока мы не знаем наверняка, что это именно тот Пригожин, не будем удивляться, если он вскоре появится на новом видео из Африки", – сказал Кейр Джайлз, аналитик по России в лондонском Chatham House. "Мы никогда не узнаем, что это именно он".

"Мы также вряд ли когда-нибудь узнаем истинную причину катастрофы", – предположил эксперт, добавив, что независимо от того, была ли она умышленной или нет, "катастрофа настолько политически значима, что нет никаких шансов на то, что любое расследование будет прозрачным и надежным".

Справочно! В октябре 2019 года Пригожина уже ошибочно считали погибшим после крушения военного самолета Ан-72 с восемью людьми на борту. Позже он появился на свет живым и здоровым.

Самые популярные версии катастрофы – самолет Пригожина сбили или взорвали изнутри

В западных СМИ заметили, что катастрофа произошла в тот же день, когда российский генерал Сергей Суровикин (вероятный сообщник Пригожина) был уволен с должности главнокомандующего военно-воздушными силами. Было ли это случайностью? Вряд ли.

Но что было невероятно подозрительно быстрым, так это скорость, с которой отреагировала Росавиация, российское авиационное ведомство: там почти сразу обнародовали заявление и подтвердили, что имя Евгения Пригожина было в списке пассажиров самолета.

Одна из самых распространенных версий крушения самолета Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795, которые активно обсуждают в западной прессе, что он был сбит из зенитно-ракетного комплекса.

В то же время британское издание Financial Times, со ссылкой на американского чиновника, считает, что одной из версий является то, что самолет Пригожина вполне могла поразить российская ПВО.

Путин не берет пленных,

– заявил чиновник на условиях анонимности.

Главный аргумент сторонников версии о поражении с земли – это характер падения очень стремительно падающего самолета, а также мелкие отверстия, якобы присутствующие на обломках разбившегося бизнес-джета.

Кроме того, судя по видео, падающий самолет не горел, или пожар на его борту был не слишком сильным. Между тем довольно часто при поражении шрапнелью зенитной ракетой самолеты загораются.

Не менее важным фактором является то, что во время мятежа банда наемников Пригожина сбила минимум два вертолета и убила около 15 российских военнослужащих, большинство из которых были летчиками.

Обычно зенитные ракеты уничтожают цель шрапнелью – мелкими поражающими элементами, и это может быть важным фактором, однако разглядеть эти отверстия на видео и фото довольно сложно.

На видеозаписях признаков поражения самолета ракетой или снарядом не видно, хотя на одном из видео, подлинность которого не подтверждена, в небе заметен белый след.

Еще одна сложность этой версии состоит в том, что, судя по данным сайта Flightradar24, в момент, когда отключился транспондер, самолет находился на высоте 8534 метра. Это превышает высоту эффективного поражения целей переносным зенитно-ракетным комплексом, обычно действующим против целей на высоте до 3 – 4 километров.

Поэтому если самолет действительно был сбит с земли, то для этого, вероятнее всего, пришлось бы задействовать более мощный ЗРК, причем современные комплексы даже ближнего радиуса, такие как, например, "Панцирь С1", позволяет перехватывать цели на такой высоте.

В районе Твери расположены две большие авиабазы, Хотилово и Мигалово, причем последняя – в нескольких десятках километров от места падения самолета. На этой авиабазе есть средства ПВО, по крайней мере, их демонстрировали во время "праздников" на аэродроме в 2018 году.





Место крушения самолета Пригожина / Инфографика

В то же время существует версия, что взрывное устройство на самолете Пригожина заложили в отсек шасси.

По предварительным данным, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе – в результате оторвало крыло, которое ударило стабилизатор. Поэтому бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в пике. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить об этом. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно было невозможно. Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Что дальше будет с ЧВК "Вагнер", повлияет ли это на фронт и какова судьба "африканской империи" Пригожина

Большинство западных СМИ и аналитиков сходятся в том, что произошла полная "расчленизация" структур вагнеровцев. В предыдущем виде после вероятной смерти Пригожина они больше никогда не будут существовать.

С момента краха мятежа Евгения Пригожина в России всегда было ощущение, что человек, так долго живший на краю пропасти, переиграл сам себя. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Представляется, что представители политической элиты России возьмут на вооружение один важный урок из бурного лета 2023 года:

Если вы пришли за царем, вам лучше не промахнуться.

Когда главарь "Вагнера" поднял свой исторический мятеж, вызвав самый масштабный кризис за 23 года правления Владимира Путина, многим было действительно интересно, как на это отреагирует российский лидер.

И хотя детали произошедшего остаются туманными, очевидно, что "Вагнер", который создал Пригожин, по сути был сначала четвертован, а затем в буквальном смысле обезглавлен.

После того как роль "Вагнера" в военных операциях России в Украине уже была существенно ограничена, казалось хотя бы на миг, что Пригожин попытается отвоевать какую-то частицу влияния, которое он получил с помощью своей операции в Африке.

Он, в частности, выступил с заявлением в поддержку переворота в Нигере, которое некоторые аналитики расценили как напоминание о том, как "Вагнер" ранее служил интересам Кремля. На этой неделе он опубликовал видео в своем фирменном стиле, предполагая, что, возможно, нашел новую роль и что его действия были прощены.

А после того, как вагнеровцы покинули Украину, использовав своих боевиков как пушечное мясо в битве за Бахмут, самый большой вопрос состоит в том, сможет ли он продолжать свою деятельность в любой жизнеспособной форме в африканских государствах.

Следует понимать, что значительная часть африканской империи Вагнера, объединяющей в себе дезинформационные операции, темные коммерческие интересы и наемничество, опиралась на недобропорядочные связи, которые Пригожин и его близкие соратники налаживали годами.



Существовали теории, к примеру, что Вагнер пришел на помощь военной хунте в Мали, чтобы посодействовать решению Франции прекратить почти десятилетнюю военную операцию в этой стране.

Издание The Economist уверяет, что смерть Пригожина, скорее всего, окажет незначительное влияние на линию фронта в Украине. В частности, в этом уверен Джон Форман, атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве.

Силы "Вагнера" были отодвинуты после того, как они возглавили захват Бахмута в мае. Его ударные войска стали не столь важны, когда Украина перешла в наступление, отмечает Форман, "а политически подозреваемые солдаты Кремлю не нужны в окопах".

Влияние на африканские страны, где ЧВК "Вагнер" была и остается активной, является более неопределенным. По некоторым данным, Пригожин находился в Африке именно для того, чтобы попытаться воспрепятствовать ГРУ (российской военной разведке) вытеснить свои силы с континента..

Не следует забывать, что "Вагнер" – не единственная частная компания наемников на континенте, и африканским лидерам, нуждающимся в большом количестве "мышц" и оружия, будет безразлично, будут ли подчиняться российские войска Пригожину или какому-нибудь другому кремлевскому функционеру.

Но становится все очевиднее, что ЧВК "Вагнер" в том виде, в каком она когда-то существовала, больше нет. И, по всей вероятности, больше не будет. Как пророчески предполагал бывший вице-маршал авиации Шон Белл, ныне военный аналитик, в интервью Sky News в июне после похода "Вагнера" на Москву, без Пригожина "Вагнер" – ничто.

"Если группа "Вагнера" – это Евгений Пригожин, то сложно представить, как она выживет после его смерти. Это конец того, что мы знаем".

Самые большие пертурбации, похоже, будут внутри России. Если Пригожин был убит по приказу Путина, это укрепит имидж диктатора как мстительного КГБиста, готового пренебречь всем ради власти. В издании напоминают, как Путин впервые привлек внимание памятным обещанием "поймать (чеченских повстанцев) в туалете" и "мочить их в сортире".

В течение последующих лет его враги испытывали все более экзотические методы атак и убийств – от радиоактивного изотопа, подсыпанного в чай, до нервно-паралитического вещества, намазанного на дверные ручки и трусы. Все это было сделано для того, чтобы запугать потенциальных оппонентов. И это ему почти удалось.