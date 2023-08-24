На Заході лунає чимало версій та припущень щодо загадкового падіння літака керівника ПВК "Вагнер". 24 Канал зібрав і проаналізував найцікавіші з них.

До теми Падіння літака і загибель Пригожина: все, що відомо про катастрофу з вагнерівцями

Як на смерть Пригожина відреагували у світі

В Єврокомісії 24 Каналу заявили, що на даному етапі дуже важко вірити новинам із Росії, оскільки факти важко підтвердити. У Брюсселі не стали наразі спекулювати щодо наслідків загибелі ватажка "Вагнера".

Водночас у ЄС акцентували свою увагу на тому, що вагнерівці лишили жахливий шлейф порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права по всьому світу. А ЄС вів санкції через злочини, які скоїли Пригожин та його найманці, зокрема в Україні, Сирії, Лівії та африканських країнах.

"Скрізь, де вони були чи досі перебувають, є лише негативні наслідки для місцевого населення, особливо для країн та регіонів, які я перелічив, – заявив речник Єврокомісії з закордонних справ Пітер Стано.

Американська версія

Що цікаво, доволі оперативною, як для американців, була реакція США та Джо Байдена, зокрема.

Президент США відразу ж припустив, що за катастрофою міг стояти російський диктатор. Байден зауважив, що "в Росії рідко відбувається щось таке, за чим не стояв би Путін". Водночас він додав, що точно не знає, що сталося, але геть "не здивований".

Натомість у Пентагон відмовилися коментувати катастрофу і те, чи був узагалі Пригожин на борту, заявивши, що вивчають розвідувальні дані, щоб зробити власний висновок.

Пригожина попереджали

Та тут варто згадати інший, не менш цікавий епізод. Ще в липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що буде дуже здивований, якщо Пригожин "уникне подальшої відплати" з боку Кремля після невдалого заколоту.

Я думаю, що Путін взагалі вважає, що помста – це страва, яку краще подавати холодною. З мого досвіду, Путін – це справжній апостол відплати. Тому я був би здивований, якби Пригожин уникнув подальшої відплати за це. На місці Пригожина я б не звільняв свого дегустатора,

– сказав Бернс, повторюючи слова Байдена.

У США, схоже, були давно готові до такого розвитку подій.

Пригожин – це "ходячий мрець". Путін ув'язнював і вбивав людей за набагато менші злочини, ніж те, що зробив Пригожин. Для мене немислимо, що Путін дозволить йому жити довше, ніж це абсолютно необхідно,

– припускав Ян Бреммер, президент компанії Eurasia Group, що займається дослідженням політичних ризиків, в ефірі CNBC через кілька днів після невдалого заколоту.

Зверніть увагу! Один із найхитріших лисів в адміністрації Байдена, радник президента з національної безпеки, Джейк Салліван розмовляв телефоном з одним із головних радників Путіна Ушаковим відразу після бунту Пригожина. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.



Метою розмови нібито було донести, що США не причетні до цих подій і розглядають їх як внутрішню справу, а також це було здійснено задля "уникнення будь-якої подальшої ескалації".

Британська версія

Водночас джерела BBC у британській розвідці стверджують, що, найімовірніше, літак Євгена Пригожина був атакований російською внутрішньою розвідкою ФСБ. Вони повністю лояльні до Владіміра Путіна, а також керують прикордонними військами.

Вважається, що це, ймовірно, зміцнює позиції міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова, яких Пригожин ненавидів і публічно критикував.

Думку колишніх колег поділяє й екскерівник МІ-6 сер Джон Соуерс, який вважає, що за смертю Пригожина стоїть особисто Путін.

Все вказує на те, що Путін прибрав його – він відновив свій контроль,

– Соуерс вважає, що цілком ймовірно, що це був пристрій, "який раптово вбив усіх, хто був на борту".

В британській мережі також циркулюють чутки, що пасажирам літака нібито подарували ящик вина, який згодом і вибухнув. Ці твердження, звісно ж, неперевірені.

"Безумовно, це внутрішня робота, припущення полягає в тому, що це була бомба у винному ящику. Це своєрідний іронічний кінець для колишнього постачальника продуктів та "кухаря" Путіна", – припустив ексофіцер британської розвідки Крістофер Стіл в інтерв'ю Sky News.

Так нині виглядають перші сторінки британських газет / фото BBC

Інші цікаві реакції

Прем'єрка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю CNN заявила, що Путін "усуне всіх своїх опонентів, і це лякає будь-кого, хто думає висловлювати думку, відмінну від його".

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в ефірі державного телеканалу TVP Info, сказав, що було б дуже важко назвати когось, хто б інтуїтивно подумав, що це збіг обставин. "Так стається, що політичні опоненти, яких Путін вважає загрозою своїй владі, не вмирають природною смертю", – впевнений головний польський дипломат.

Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська констатувала, що смерть Пригожина показала, чого варті так звані "гарантії безпеки" від Лукашенка. Вона також припустила, що смерть Пригожина може покласти край присутності ПВК "Вагнер" у Білорусі.

"Двійники" Пригожина й Уткіна

Як у засновника ПВК "Вагнер", так і в командира вагнерівців були "двійники" – громадяни, які офіційно міняли прізвище, ім'я та по батькові та ставали їхніми повними тезками, отримавши паспорти на ім'я Євгена Вікторовича Пригожина і Дмитра Валерійовича Уткіна. Про це нагадує BBC, а раніше про це писали в New York Times.

Відомо про них ставало в тих випадках, якщо вони реєстрували зміну персональних даних у ЄДРЮО, або зі судової хроніки. Зокрема, в одного "двійника", в минулому Леоніда Красавіна, дата народження збігалася з датою народження Пригожина. ЗМІ припускали, що саме він прилітав до Литви, коли Пригожин уже перебував під санкціями.

Водночас повний тезка Дмитра Уткіна очолював кілька місяців компанію "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", що належала Пригожину, після чого повернув собі колишнє ім'я. Так чинили й тезки Пригожина, але скількох "двійників" могли використати обидва керівники ПВК "Вагнер" у момент катастрофи літака, невідомо.



Правоохоронні органи Литви також публікували фото двійника Пригожина (на знімку ліворуч) / фото Департаменту державної безпеки Литви

Глава департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс стверджував в інтерв'ю "Радіо Свобода", що операцію підготували російські спецслужби, щоб продемонструвати слабкість ЄС і європейських прикордонників.



Двійник Пригожина біля будівель держорганів Литви / фото Департаменту державної безпеки Литви

Зверніть увагу! У день заколоту під час обшуків у будинку Пригожина силовики знайшли фальшиві паспорти – оформлені на ім'я інших людей, але з його фотографією. Іноді зазначені в них персональні дані належали реальним людям.



Зокрема, Пригожин під іншим ім'ям був VIP-пацієнтом медичного центру "СОГАЗ". Після заколоту Пригожин, оголосивши про від'їзд до Білорусі, став з'являтися в Петербурзі й в Москві. New York Times у липні повідомляла про версію Пентагону, згідно з якою Пригожин використовує "двійників", щоб приховати свої пересування.

Шанси дізнатися правду – невеликі

Аналітики обережні щодо того, чи був Пригожин узагалі вбитий. У The Washington Post також апелюють до версії вище, нагадуючи, що ватажок "Вагнера", мав багато паспортів, а також двійників, які подорожували під його ім'ям, щоб приховати пересування.

"Поки ми не знаємо напевно, що це саме той Пригожин, не будемо дивуватися, якщо він незабаром з'явиться на новому відео з Африки", – сказав Кейр Джайлз, аналітик з питань Росії в лондонському Chatham House. "Ми ніколи не дізнаємося, що це саме він".

"Ми також навряд чи коли-небудь дізнаємося справжню причину катастрофи", – припустив експерт, додавши, що незалежно від того, чи була вона навмисною, чи ні, "катастрофа настільки політично значуща, що немає жодних шансів на те, що будь-яке розслідування буде прозорим і надійним".

Довідково! У жовтні 2019 року Пригожина вже помилково вважали загиблим після катастрофи військового літака Ан-72 з вісьмома людьми на борту. Пізніше він з'явився на світ живим і здоровим.

Найпопулярніші версії катастрофи – літак Пригожина збили, або підірвали зсередини

У західних ЗМІ зауважили, що катастрофа сталася в той самий день, коли російський генерал Сергій Суровікін (ймовірний спільник Пригожина) був звільнений з посади головнокомандувача військово-повітряних сил. Чи було це випадковістю? Навряд.

Але що було неймовірно підозріло швидким, так це швидкість, з якою відреагувала Росавіація, російське авіаційне відомство: там майже відразу оприлюднили заяву та підтвердили що ім'я Євгенія Пригожина було в списку пасажирів літака.

Одна з найпоширеніших версій катастрофи літака Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером RA-02795, які активно обговорюють у західній пресі, що він був збитий із зенітно-ракетного комплексу.

Водночас британське видання Financial Times, з посиланням на американського чиновника, вважає, що однією з версій є те, що літак Пригожина цілком могла вразити російська ППО.

Путін не бере полонених,

– заявив посадовець на умовах анонімності.

Головний аргументом прихильників версії про ураження з землі – це характер падіння літака, який падав дуже стрімко, а також дрібні отвори, які нібито присутні на уламках бізнес-джета, що розбився.

Крім того, судячи з відео, літак, що падав, не горів, або пожежа на його борту була не надто сильною. Тим часом досить часто при ураженні шрапнеллю зенітною ракетою літаки загоряються.

Не менш важливим фактором є те, що під час заколоту банда найманців Пригожина збила щонайменше два вертольоти та вбила близько 15 російських військовослужбовців, більшість з яких були льотчиками.

Зазвичай зенітні ракети знищують ціль шрапнеллю – дрібними елементами ураження, і це справді може бути важливим фактором, однак розгледіти ці отвори на відео та фото доволі складно.

На відеозаписах ознак ураження літака ракетою чи снарядом не видно, хоча на одному з відео, автентичність якого не підтверджено, в небі помітний білий слід.

Ще одна складність цієї версії полягає в тому, що, судячи з даних сайту Flightradar24 у момент, коли відключився транспондер, літак перебував на висоті 8 534 метри. Це перевищує висоту ефективного ураження цілей переносним зенітно-ракетним комплексом, які зазвичай діють проти цілей на висоті до 3 – 4 кілометрів.

Тому якщо літак дійсно був збитий зі землі, то для цього, найімовірніше, довелося б залучити потужніший ЗРК, причому сучасні комплекси навіть ближнього радіуса, як-от, наприклад, "Панцир С1", дає змогу перехоплювати цілі на такій висоті.

У районі Твері розташовані дві великі авіабази, Хотілово і Мігалово, причому остання – за кілька десятків кілометрів від місця падіння літака. На цій авіабазі є засоби ППО, принаймні їх демонстрували під час "свят" на аеродромі в 2018 році.





Місце катастрофи літака Пригожина / інфографіка

Водночас існує версія, що вибуховий пристрій на літаку Пригожина заклали у відсік шасі.

За попередніми даними, саме в районі шасі й стався вибух у небі – в результаті відірвало крило, яке вдарило стабілізатор. Через це бізнес-джет став різко набирати висоту, а потім пішов у піке. Від вибухової розгерметизації всі, хто перебував на борту, миттєво втратили свідомість, тому пілоти не змогли доповісти про це. У будь-якому разі, без крила і стабілізатора врятувати судно було неможливим. Саме через підрив у небі хвостова частина літака впала за п'ять кілометрів від фюзеляжу.

Що далі буде з ПВК "Вагнер", чи вплине це на фронт та яка доля "африканської імперії" Пригожина

Більшість західних ЗМІ та аналітиків сходяться на тому, що відбулося повне "розчленування" структур вагнерівців. У попередньому вигляді, після ймовірної смерті Пригожина, вони більше ніколи вже не існуватимуть.

З моменту краху заколоту Євгена Пригожина в Росії, завжди було відчуття, що людина, яка так довго жила на краю прірви, переграла сама себе. Про це пише британське видання The Guardian.

Здається, що представники політичної еліти Росії візьмуть на озброєння один важливий урок з бурхливого літа 2023 року:

Якщо ви прийшли за царем, вам краще не промахнутися.

Коли ватажок "Вагнера" підняв свій історичний заколот, спричинивши наймасштабнішу кризу за 23 роки правління Владіміра Путіна, багатьом було дійсно цікаво, як на це відреагує російський лідер.

І хоча деталі того, що саме сталося, залишаються туманними, очевидно, що "Вагнер", який створив Пригожин, по суті, було спочатку четвертовано, а потім в буквальному сенсі обезголовлено.

Після того, як роль "Вагнера" у військових операціях Росії в Україні вже була суттєво обмежена, здавалося хоча б на мить, що Пригожин спробує відвоювати якусь частинку впливу, який він здобув за допомогою своєї операції в Африці.

Він, зокрема, виступив із заявою на підтримку перевороту в Нігері, яку деякі аналітики розцінили як нагадування про те, як "Вагнер" раніше служив інтересам Кремля. Цього тижня він опублікував відео у своєму фірмовому стилі, припускаючи, що, можливо, знайшов нову роль, і що його дії були прощені.

А після того, як вагнерівці покинули Україну, використавши своїх бойовиків як гарматне м'ясо в битві за Бахмут, найбільше питання полягає в тому, чи зможе він продовжувати свою діяльність у будь-якій життєздатній формі в африканських державах.

Варто розуміти, що значна частина африканської імперії Вагнера, що поєднує в собі дезінформаційні операції, темні комерційні інтереси й найманство, спиралася на недобросовісні зв'язки, які Пригожин і його близькі соратники налагоджували роками.



Існували теорії, до прикладу, що Вагнер прийшов на допомогу військовій хунті в Малі, щоб посприяти рішенню Франції припинити майже десятирічну військову операцію в цій країні.

Видання The Economist запевняє, що смерть Пригожина, швидше за все, матиме незначний вплив на лінію фронту в Україні. Зокрема, в цьому впевнений Джон Форман, аташе з питань оборони Великої Британії в Москві.

Сили "Вагнера" були відсунуті після того, як вони очолили захоплення Бахмута в травні. Його ударні війська стали не такими важливими, коли Україна перейшла в наступ, наголошує Форман, "а політично підозрювані солдати Кремлю не потрібні в окопах".

Вплив на африканські країни, де ПВК "Вагнер" був і залишається активним, є більш невизначеним. За деякими даними, Пригожин перебував в Африці саме для того, щоб спробувати перешкодити ГРУ (російській військовій розвідці) витіснити свої сили з континенту.

Не слід забувати, що "Вагнер" – не єдина приватна компанія найманців на континенті, і африканським лідерам, які потребують багато "м'язів" і зброї, буде байдуже, чи підпорядковуватимуться російські війська Пригожину, чи якомусь іншому кремлівському функціонеру.

Та стає все очевидніше, що ПВК "Вагнер" в тому вигляді, в якому вона колись існувала, більше немає. І, ймовірно, більше не буде. Як пророчо припускав колишній віцемаршал авіації Шон Белл, нині військовий аналітик, в інтерв'ю Sky News у червні після походу "Вагнера" на Москву, без Пригожина "Вагнер" – ніщо.

"Якщо група "Вагнера" – це Євген Пригожин, то важко уявити, як вона виживе після його смерті. Це кінець того, що ми знаємо".

Найбільші зміни, схоже, будуть таки всередині Росії. Якщо Пригожина було вбито за наказом Путіна, це зміцнить імідж диктатора як мстивого КДБіста, готового знехтувати всім заради влади. У виданні нагадують, як Путін уперше привернув увагу пам'ятною обіцянкою "зловити (чеченських повстанців) в туалеті" і "мочити їх в сортирі".

Протягом наступних років його вороги зазнавали все більш екзотичних методів атак і вбивств – від радіоактивного ізотопу, підсипаного в чай, до нервово-паралітичної речовини, намазаної на дверні ручки й труси. Все це було здійснено для того, щоб залякати потенційних опонентів. І це йому майже вдалося.