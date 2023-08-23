Крім цього, повідомлялося, що цей літак могли збити самі росіяни зі своїх систем протиповітряної оборони. Усе, що відомо про "літакопад" з Пригожиним – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Літак Пригожина упав у Тверській області

Російські пропагандисти увечері 23 серпня повідомили, що розбився приватний джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Цей літак тримав курс з Москви до Санкт-Петербурга.

Згодом стало відомо, що борт впав у Бологовскому районі Тверської області, а від самого літака майже нічого не лишилося.



Літак Пригожина розбився у Тверській області Росії / Фото з російських телеграм-каналів

Згодом з'ясувалося, що, за даними сайту Flightradar літак Пригожина не знижувався перед падінням, а просто зник з радарів, коли набирав висоту.



Літак Пригожина зник з радарів перед падінням / Фото з російських телеграм-каналів

Наразі відомо, що внаслідок падіння літака загинули всі 10 осіб, що перебували на ньому, де троє з них були членами екіпажу. Далі росавіація заявила, що кухар Путіна значився у списку пасажирів.

Крім того, пропагандисти повідомили, що разом з Пригожиним летів і його заступник, командир ПВК "Вагнера" Дмітрій Уткін. Про його участь невідомо наразі нічого.

Зверніть увагу! Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Пригожина – у нашому телеграмі.

Кадри з місця падіння літака

Згодом у мережі з'явилися кадри з місця падіння літака Євгєнія Пригожина. На них видно, що літак дійсно розбився, а на ньому запалав вогонь.

Літак Пригожина охопив вогонь / Відео з російських телеграм-каналів

Очевидці стверджують, що перед падінням чули 2 вибухи. Також у судна відвалилися крило й стабілізатор під час падіння.

Перед падінням літака Пригожина чули 2 вибухи / Відео з російських телеграм-каналів

Російські спецслужби розглядають одну з можливих версій катастрофи на літаку, як "теракт на борту". Однак усі дослідження з цього приводу – ще тривають.

Авіакатастрофа з літаком Пригожина / Відео з телеграм-каналу "Кримський вітер" (18+)

Літак могли збити ракетами С-300

Наближені до "Вагнера" телеграм-канали стверджували, що літак Пригожина збили російськими ЗРК С-300. Ще одною версією називають теракт на борту літака.

Літак Пригожина могли збити ракетами С-300: дивіться відео

Варто зазначити, що у небі також перебував і другий літак кухаря Путіна. Він робив зигзаги й поводився неприродно.Борт також вилетів з Підмосков'я.

РосЗМІ підтвердили смерть Пригожина

Російський державний телеканал "Росія 24" підтвердила смерть Євгєнія Пригожина внаслідок авіакатастрофи. Крім прокремлівського телеканалу різні російські телеграм-канали та ЗМІ з посиланнями на "вагнерівців" також повідомляли про ліквідацію терориста.

Зокрема, про смерть ватажка вагнерівців висловився і гауляйтер Запорізької області Владімір Рогов. Він заявив, що цю інформацію йому підтвердили самі вагнерівці. До того ж посіпаки Пригожина не можуть з ним зв'язатися телефоном.