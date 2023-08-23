Такою думкою із 24 Каналом поділився генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. На його переконання, ця спецоперація є великим успіхом України.
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Що відомо про операцію ГУР
Українська розвідка змогла переконати російського пілота Мі-8 покинути службу в російській армії та здатися Україні разом зі своїм гелікоптером. Перед тим його родину вивезли з території Росії, а гелікоптер – навантажили запчастинами до літаків Су-27 та Су-30.
В Головному управлінні розвідки підтвердили цю інформацію. За повідомленням ЗМІ, що робота над нею велася близько половини року, а під час її виконання двох інших членів екіпажу на гелікоптері довелося ліквідувати.
На яких умовах росіяни можуть передавати техніку
На початку війни українські спецслужби запустили програму "Хочу жити" для військових країни-агресора, які не бажали гинути за імперські амбіції Путіна. А вже 1 квітня 2022 року Верховна Рада прийняла закон, згідно якого встановлювалась винагорода за добровільну передачу Україні військової техніки агресора.
За словами Романенка, цей закон застосовувався декілька разів, і щоразу Україна дотримувалась своїх зобов’язань.
Ігор Романенко про приземлення російського гелікоптера: дивіться відео
Рідкісним свідченням цього могло стати перехоплення розмови російських військових на початку війни. Тоді один із гелікоптерів також раптово полетів у бік України, однак подробиць про цей інцидент Україна офіційно не надавала. Інший відомий приклад здачі в полон разом із технікою стався в жовтні 2022 року, коли 3 росіяни віддали свою БМП Збройним Силам.
"Українські спецслужби провели феноменальну операцію, за що їм честь і хвала. Такі операції потрібно детально висвітлювати, адже вони наближають нашу перемогу", – переконаний генерал у відставці.
Які ще незвичні операції проводила Україна
- Однією з найгучніших операцій України протягом війни став перший вибух на Кримському мості в 2022 році. Тоді ЗСУ не мало дальнобійних засобів ураження, тож міст було підірвано за допомогою вантажівки з вибухівкою. На те, що відновити незаконний об’єкт, у окупантів пішло більше 6 місяців.
- Іншою неймовірною операцією українських військових у цій війні став повітряний коридор на повністю оточену Азовсталь. Протягом 2 місяців українські пілоти здійснювали неймовірно ризиковані рейси над окупованим Запоріжжям на наднизьких висотах, щоб допомогти оборонцям Маріуполя із провіантом та озброєнням. Завдяки героїзму української армійської авіації "азовці" також зуміли дива витривалості в неймовірно важких умовах.
- На жаль, не всі українські операції проходили вдало. Так, одна з із них призвела до ураження аеродрому "Канатове" поблизу Кропивницького. Перед тим полковник українських ССО вів переговори з російським пілотом, однак окупанти використали отриману від нього інформацію проти України.
- Іншим прикладом невдалої операції українських спецслужб є заплутана історія зі спробою заарештувати 33 "вагнерівців", яких нібито завербували для служби у Венесуелі. Планувалося, що літак із ними летітиме з Мінська через Стамбул і буде перехоплений у Києві. Однак операція зірвалася, а бойовиків затримали білоруські силовики, які згодом відправили їх назад у Росію.