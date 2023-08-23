Такою думкою із 24 Каналом поділився генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України" Ігор Романенко. На його переконання, ця спецоперація є великим успіхом України.

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Що відомо про операцію ГУР

Українська розвідка змогла переконати російського пілота Мі-8 покинути службу в російській армії та здатися Україні разом зі своїм гелікоптером. Перед тим його родину вивезли з території Росії, а гелікоптер – навантажили запчастинами до літаків Су-27 та Су-30.

В Головному управлінні розвідки підтвердили цю інформацію. За повідомленням ЗМІ, що робота над нею велася близько половини року, а під час її виконання двох інших членів екіпажу на гелікоптері довелося ліквідувати.

На яких умовах росіяни можуть передавати техніку

На початку війни українські спецслужби запустили програму "Хочу жити" для військових країни-агресора, які не бажали гинути за імперські амбіції Путіна. А вже 1 квітня 2022 року Верховна Рада прийняла закон, згідно якого встановлювалась винагорода за добровільну передачу Україні військової техніки агресора.

За словами Романенка, цей закон застосовувався декілька разів, і щоразу Україна дотримувалась своїх зобов’язань.

Ігор Романенко про приземлення російського гелікоптера: дивіться відео

Рідкісним свідченням цього могло стати перехоплення розмови російських військових на початку війни. Тоді один із гелікоптерів також раптово полетів у бік України, однак подробиць про цей інцидент Україна офіційно не надавала. Інший відомий приклад здачі в полон разом із технікою стався в жовтні 2022 року, коли 3 росіяни віддали свою БМП Збройним Силам.

"Українські спецслужби провели феноменальну операцію, за що їм честь і хвала. Такі операції потрібно детально висвітлювати, адже вони наближають нашу перемогу", – переконаний генерал у відставці.

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