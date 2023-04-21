Через дії, що призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому на Кіровоградщині, на українських військових завели справу. Одному з них СБУ уже повідомила про підозру.

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Військовому загрожує тривале ув'язнення

Про підозру повідомили колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, полковнику ЗСУ Роману Червінському. Йому інкримінували порушення частини 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

Відносно підозрюваного стороною обвинувачення готується клопотання до суду про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Наразі розслідування триває.

Також в СБУ підкреслили, що зараз вживаються комплексні заходи для притягнення усіх причетних до відповідальності.