Українські спецслужби ретельно продумали маршрут переправлення вагнерівців. Оскільки була пандемія коронавірусу, вилетіти з Росії можна було тільки через територію Білорусі.

Важливо Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію з вагнерівцями

Обрали рейс через Стамбул

Найзручнішим рейсом, який летів би через Україну, був маршрут до Стамбула. Його й обрали, аби не виникло підозр.

Літак був би в українському повітряному просторі близько 28 хвилин. Цього часу достатньо, аби виконати процедуру аварійної посадки під хибним приводом. Проте розслідувачі наголосили, що кожна з цих 28 хвилин мала бути добре продумана.

Літак мали посадити в Україні

Вивчивши Чиказьку конвенцію, що регулює комерційні повітряні перевезення, з'ясували, що є лише 2 сценарії, які дозволять Україні законно посадити літак на своїй території.

невідкладна медична допомога, тобто якщо пасажиру на борту рейсу стає погано. Наприклад, якщо стається серцевий напад, то рейс повинен приземлитись у найближчому аеропорту.

загроза вибуху на борту. Цей сценарій був ліпший, оскільки наземний диспетчерський пункт дає вказівку літаку приземлитися в аеропорту на свій вибір. Таким чином літак міг одразу сісти у Києві.

Зрештою, другий варіант обрали як надійніший. Аби реалізувати план, було необхідно, щоб хтось в аеропорту Мінська зателефонував до служби управління повітряним рухом України і попередив про нібито наявність бомби на борту. Дзвінок мав бути зроблений у момент, коли літак входив у повітряний простір України.

Щоб звести до мінімуму ризик витоку, розвідники залучили дуже вузьке коло колег із правоохоронних органів.

Що відомо про ймовірну спецоперацію з вагнерівцями