Народний депутат України Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ щодо затримання в Білорусі російських бойовиків ПВК "Вагнера". Ці документи доводять, що Служба безпеки України знала про бійців задовго до їх затримання й навіть була причетною до цього.

У своєму фейсбуці Володимир Ар'єв опублікував лист начальника 5 управління СБУ, департамент контррозвідки, датований 13 липня 2020 року – за 2 тижні до затримання бойовиків.

Цікаво Правоохоронці нарешті почали реагувати, – Бутусов про допит через "білоруських" вагнерівців

У ньому він інформує керівника головного слідчого управління що в межах кримінальної справи, яка розслідується з травня 2014 року, у 2019 – 2020 роках встановлено формування нового незаконного збройного формування на території Росії,

– розповів народний депутат.

Формування цього угруповання здійснює особа на ім'я "Сергій Петрович", який насправді є українським оперативником. Він встановив анкетні дані й опитав загалом 40 осіб.

Усі вони були готові до відправки на бойові дії у Венесуелу або Сирію. Значна частина з них раніше брали участь у бойових діях на території України. З них 32 бойовиків згодом були затримані в Білорусі.



Звернення щодо вербувальника з боку українських спецслужб / Фото Володимира Ар'єва

У бійців були квитки на літак до Стамбула на 25 липня, щоправда в цей день рейс так і не відбувся. Як стверджує Володимир Ар'єв, саме з Офісу Президента України й просили затримати рейс, а в найближчі дні спецоперацію "злили".

Цього ж дня є протокол огляду розмов з усіма бойовиками. У ньому вказані імена кожного з них. Знову ж таки – за 3 дні до того, як їх затримала білоруська влада.

Протокол огляду свідчень бойовиків: дивіться фото

Чому це важливо

Якщо затримання бойовиків і справді було спецоперацією українських спецслужб, а вказівка про її відміну походила з Офісу Президента України, то це можна розцінювати як державну зраду. Адже майже 30 бойовиків, які вбивали українців, були вже практично в руках українського правосуддя.

Ба більше, серед цих військових не звичайні собі рядові бойовики, а спеціально навчені бійці для керування переносними зенітно-ракетними комплексами. На їхньому рахунку, за свідченнями самих бойовиків, збиття Іл-76 під Луганськом, де загинули 49 українців, і збиття ще щонайменше двох літаків Су-25 і пасажирського вертольота.

Один з бойовиків зізнався в збитті Іл-76: дивіться відео